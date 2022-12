News18 हिंदी | Last Updated:December 09, 2022, 12:44 IST KGF स्टार यश और राधिका पंडित ने ऐसे साथ बिताए शादी के 6 साल, PHOTOS शेयर कर बयां किया अब तक का सफर Yash And Radhika Pandit Wedding anniversary: आज 'केजीएफ' स्टार यश और कन्नड़ एक्ट्रेस राधिका पंडित की 6वीं शादी की सालगिरह है. इस खास मौके पर 'रॉकी भाई' की वाइफ ने अपने सोशल अकाउंट पर कुछ दिलचस्प तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें उन दोनों के बीच की बॉन्डिग देखी जा सकती है. जैसे ही राधिका ने एनिवर्सरी पोस्ट डाला तो कुछ ही मिनटों में हजारों की कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई. 'केजीएफ' के फैंस अपने पसंदीदा स्टार के ढेर सारी बधाइयां दे रहे हैं. Written by Mohani Giri









Follow us on

1 / 7

राधिका ने फोटो शेयरिंग साइट इंस्टाग्राम पर अपने स्टार हसबैंड संग तस्वीरों को शेयर कर बेहतरीन कैप्शन भी जोड़ा है. उन्होंने लिखा, 'ये हम हैं.. थोड़े फिल्मी, थोड़े चंचल, थोड़े धार्मिक, थोड़े गंभीर लेकिन बहुत वास्तविक.' (This is us.. we can be a lil filmy, a lil playful, a lil religious, a lil serious but a lot REAL) (Photo Source- Instagram)

2 / 7

पिक्स के कैप्शन में राधिका ने यश को उनके साथ हंसी खुशी से 6 साल बिताने के लिए शुक्रिया भी कहा है. वे लिखती हैं, 'शादी के इन 6 सालों को मैजिकल के साथ-साथ रियल बनाने के लिए थैंक्स, Happy Anniversary. Love you.' (Photo Source- Instagram)

3 / 7

पिक्स के कैप्शन में राधिका ने यश को उनके साथ हंसी खुशी से 6 साल बिताने के लिए शुक्रिया भी कहा है. वे लिखती हैं, 'शादी के इन 6 सालों को मैजिकल के साथ-साथ रियल बनाने के लिए थैंक्स, Happy Anniversary. Love you.' (Photo Source- Instagram)

4 / 7

तस्वीर में यश और राधिका किसी त्यौहार पर साथ पूजा करते देखे जा सकते हैं. दोनों अक्सर पूजा-पाठ की पिक्चर्स शेयर करते रहते हैं, क्योंकि ये कपल धार्मिक भी है, जि एनिवर्सरी पोस्ट में यश की लेडी लव बयां भी कर चुकी हैं. (Photo Source- Instagram)

5 / 7

राधिका और यश न सिर्फ पर्सनल बल्कि प्रोफेशनल करियर में भी सफलता की ऊंचाइयां छूते दिख रहे हैं. कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री का ये मोस्ट लविंग कपल है. (Photo Source- Instagram)

6 / 7

केजीएफ स्टार यश और राधिका ने पांच साल तक एक-दूसरे को डेट किया और फिर दोनों 2016 में शादी के बंधन में बंधे. (Photo Source- Instagram)

7 / 7

इस कपल के 2 क्यूट बच्चे भी हैं जिनके साथ राधिका अक्सर तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. (Photo Source- Instagram)