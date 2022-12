News18 हिंदी | Last Updated:December 23, 2022, 15:53 IST 'Besharam Rang' विवाद के बीच KGF स्टार यश ने किया बॉलीवुड का बचाव, जानिए मजाक उड़ाने वालों को क्या कहा ? KGF fame yash on North Vs South debate: कई कन्नड़ फिल्मों में अभिनय करने के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि केजीएफ चैप्टर 1 और 2 की शानदार सफलता के साथ यश ने देश व दुनियाभर में प्रसिद्धि हासिल की. ये साल दक्षिण सिनेमा के लिए बेहद शानदार रहा, जहां की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड को टिकने नहीं दिया और शानदार कलेक्शन हासिल किया. केजीएफ चैप्टर 2 और कांतारा के चलते बॉलीवुड को बुरे दौर का सामना करना पड़ा. इन दो फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन ने न केवल सिनेमा की परिभाषा बदल दी बल्कि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री को दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा किया है. हाल ही में अपने एक नए इंटरव्यू में कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार से उत्तर बनाम दक्षिण की बहुचर्चित बहस (North Vs South debate) पर उनके विचार पूछे गए. आपको सुनकर हैरानी होगी कि साउथ स्टार यश अपने जवाब में इस साल के लिए बॉलीवुड का बचाव करते नजर आए. Written by Mohani Giri









Follow us on

1 / 4

हालांकि, आपको ये भी बता दें कि बॉलीवुड बनाम साउथ का विवाद कोई नया मुद्दा नहीं है, इससे पहले भी कई चीजें हुई हैं जब दोनों इंडस्ट्री की स्टारकास्ट और फैंस के जुबानी जंग सुनने को मिली है. कुछ दिन पहले किच्चा सुदीप के बयान 'Hindi is no more a national language' को लेकर भी दोनों इंडस्ट्री के स्टार और फैंस की सोशल मीडिया पर जमकर बहस छिड़ी रही. इसके बाद महेश बाबू के 'बॉलीवुड मुझे अफॉर्ड नहीं कर सकता' वाला बयान भी खूब विवाद में रहा, जबकि केजीएफ स्टार सबसे हटकर अपने विचार रखते हैं.

2 / 4

फिल्म कंपैनियन से बात करते हुए साउथ के सुपरस्टार यश ने नॉर्थ बनाम साउथ की बहस पर प्रतिक्रिया दी और कहा, 'मैं नहीं चाहता कि कर्नाटक के लोग किसी और इंडस्ट्री को नीचा दिखाएं, क्योंकि हमें उस समस्या का सामना करना पड़ा है जब हर कोई हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता था. हमने यह सम्मान पाने के लिए कड़ी मेहनत की है. उसके बाद हम किसी के साथ बुरा व्यवहार शुरू नहीं कर सकते और हमें सबका सम्मान करना चाहिए. बॉलीवुड का सम्मान करें और इस उत्तर- दक्षिण को भूल जाओ.'

3 / 4

यश ने आगे कहा, 'किसी को घेरना अच्छा नहीं है. यह सही विकास नहीं है जब वे बॉलीवुड का उपहास करना शुरू कर दे, जो कुछ भी नहीं हैं. यह सिर्फ एक फेज है, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है.'

4 / 4

KGF स्टार ने आगे कहा, 'एक देश के तौर पर हमें अच्छी फिल्में बनानी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए और थिएटर बनाने चाहिए. करने के लिए कितना कुछ है.. इस पीढ़ी को आपस में लड़ना बंद करना चाहिए, बाहर जाकर बाकी दुनिया से मुकाबला करना चाहिए और कहना चाहिए, 'भारत आ गया है.'