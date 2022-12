News18 हिंदी | Last Updated:December 25, 2022, 13:49 IST Merry Christmas: महेश बाबू की बेटी का क्रिसमस लुक हुआ वायरल, इंटरनेट पर छा गईं सितारा की नई PICS Christmas Day Special: साउथ सुपरस्टार महेश बाबू (Mahesh Babu) तो हमेशा ही अपने अभनिय और शानदार पर्सनालिटी को लेकर चर्चा में रहते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं उनके बच्चे भी खूब लाइमलाइट में रहते हैं. हाल ही में महेश बाबू और अभिनेत्री नमृता की बेटी सितारा घट्टामनेनी (Sitara Ghattamaneni) ने अपना एक फोटोशूट करवाया था जिसे देख हर किसी को लगा कि वे एक्ट्रेस बनने की होड़ में हैं. इसी बीच अब उनका क्रिसमस लुक सामने आया है. Written by Mohani Giri









Follow us on

1 / 6

सितारा घट्टामनेनी (Sitara Ghattamaneni) ने अपने आधिकारिक सोशल अकाउंट पर लेटेस्ट पिक्चर्स शेयर की हैं जो कि क्रिसमस सेलिब्रेशन की हैं. (Photo Source- Sitara Ghattamaneni)

2 / 6

सितारा ने इस फोटो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'Christmas magic is silent You don't hear it~ You feel it, you know it, you believe it.' इस लिखी गई लाइन का हिंदी मतलब है, 'क्रिसमस का जादू खामोश है. आप इसे सुन नहीं सकते ~ आप इसे महसूस करते हैं, आप इसे जानते हैं और आप इसे मानते हैं.' (Photo Source- Sitara Ghattamaneni)

3 / 6

सितारा पिक्चर्स में बेहतर प्यारी दिख रही हैं और नेटिजन्स Happy cristamas लिख उनकी क्यूट लुक की तारीफ कर रहे हैं. क्रिसमस ट्री और उसी के कलर से मैच करता सितारा ये अंदाज और उनकी स्माइल महेश बाबू के फैंस को मंत्रमुग्ध कर रहा है. (Photo Source- Sitara Ghattamaneni)

4 / 6

इससे पहले सितारा की लाइट पिंक कलर की ड्रेस में कुछ पिक्चर्स आई थीं जिन्हें उनकी मां नम्रता शिरोडकर ने शेयर किया था. (Photo Source- Sitara Ghattamaneni)

5 / 6

10 वर्षीय सितारा की ये पिक्चर्स भी काफी पसंद की गईं. इनमें वे एक्ट्रेस की तरह पोज देतीं देखी जा सकती हैं. खूबसूरती के मामले में महेश बाबू की लाड़ली बेटी बॉलीवुड स्टार्स के बच्चों को मात देती है. (Photo Source- Sitara Ghattamaneni)

6 / 6

सितारा अपनी उम्र के लिहाज से काफी मैच्योर दिखती हैं. उनके डांस के हुनर को तो आप सभी जान ही गए हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में वे मॉडलिंग भी शुरू कर दें. वैसे हीरोइन बनना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आखिरकार वे भी तो स्टार पेरेंट्स की बेटी हैं. (Photo Source- Sitara Ghattamaneni)