नागार्जुन की 18 साल की 'भांजी' पहली फिल्म में हुई इंटीमेट! किया लिपलॉक, बोली- 'नर्वस थी लेकिन...' Anikha surendran On Kissing Scene: साउथ एक्ट्रेस अनिखा सुरेंद्रन (Anikha surendran) को बेबी अनिखा के नाम भी जाना जाता है. उन्हें मुख्य रूप से मलयालम, तमिल और तेलुगू फिल्मों में काम करने के लिए जाना जाता है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 'Kadha Thudarunnu' से 2010 में की थी. इसके बाद उन्होंने फिल्म 'Yennai Arindhaal' में अजित कुमार की बेटी का रोल प्ले किया था. इसे 2015 में रिलीज किया गया था.









एक्ट्रेस अनिखा सुरेंद्रन ने ढेरों फिल्मों में काम किया है. मगर नागार्जुन की फिल्म 'द घोस्ट' (The ghost) से उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है. इसमें उन्होंने नागार्जुन की भांजी का रोल प्ले किया था. इसमें उनकी अदायगी को काफी पसंद किया गया है. ऐसे में अब वो इन दिनों अपनी फिल्म 'ओह माय डार्लिंग' (Oh My Darling) के लिए चर्चा में हैं.

फिल्म 'ओह माय डार्लिंग' से अनिखा ने बतौर लीड एक्ट्रेस अपने करियर की शुरुआत की है. इसका ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है, जो कि काफी चर्चा में रहा है. इसकी वजह है 18 साल की एक्ट्रेस का पहली ही फिल्म में लिपलॉक सीन देना. उनसे फैंस लगातार सवाल कर रहे थे कि उन्होंने इस सीन को कैसे किया? उनकी क्या फीलिंग्स रही थी?

ऐसे में एक्ट्रेस की ओर से भी इसे लेकर रिएक्शन दिया गया. उनका कहना था कि वो इस सीन के दौरान नर्वस तो ज्यादा नहीं हुईं लेकिन लोगों के सवाल जरूर हो गईं. एक्ट्रेस ने कहा कि ये एक रोमांटिक फिल्म है और इसमें ऐसे सीन्स की डिमांड थी, जो उन्होंने किया.

अनिखा ने ये भी कहा कि उन्होंने इस सीन को लेकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि लोग उनके किसिंग सीन को लेकर ऐसा रिएक्शन देंगे. वो किसिंग सीन को लेकर थोड़ी अनकंफर्टेबल हुईं जब लोगों ने ये जानने कि इच्छा जताई कि किस कैसे किया?

नागार्जुन की ऑनस्क्रीन भांजी ने ये भी कहा कि 'उन्हें हमेशा लगता था कि "Kiss" एक ऐसी चीज है, जिसे लोग निजी तौर पर करते हैं और इसे देखने वाले हजारों लोगों ने उन्हें थोड़ा सचेत किया'. बतौर लीड एक्ट्रेस अनिखा ने पहली बार पर्दे पर अपने को-एक्टर के साथ लिपलॉक किया है.

फिल्म 'ओह माय डार्लिंग' को 24 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है. इसमें अनिखा के अलावा मेलविन जी बाबू, मुकेश, लीना, जॉनी एनटनी और मंजू पिल्लई जैसे कलाकार भी इसमें लीड रोल में हैं. ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है. इसका निर्माण अस्थ्री वेंचर्स के बैनर तले किया गया है और इसका निर्देशन अलफ्रेड डी सैमुअल ने किया है.

आपको बता दें कि अनिखा सुरेंद्रन फिल्मों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. वो अपनी कोई ना कोई फोटोज और वीडियो शेयर करती रहती हैं. महज 18 साल की उम्र में अनिखा बेहद ही ग्लैमरस और गॉर्जियस हैं. उनकी अदाओं पर तो निगाहें बस थम ही जाएंगी.

