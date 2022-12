News18 हिंदी | Last Updated:December 30, 2022, 13:52 IST रकुल प्रीत से हुमा कुरैशी तक: फिल्मों में हीरो संग इंटीमेट सीन्स करने पर कुछ ऐसा फील करती हैं ये एक्ट्रेसेस Actress Speack on Intimate Scenes: हाल ही में साउथ सिनेमा और बॉलीवुड के रुपहले पर्दे पर काम कर चुकीं कई अभिनेत्रियों ने फिल्मों के इंटीमेट सीन्स पर अपनी राय को बयां किया है. पर्दे के इंटीमेट सीन्स पर अपनी प्रतिक्रिया देने वालों में तमन्ना भाटिया, रकुल प्रीत सिंह, हुमा कुरैशी और भूमि पेडनेकर ने उन सवालों के बारे में बात की, जिनसे वे सामान्य रूप से प्रभावित होती हैं. इस आर्टिकल में हम इन सभी अभिनेत्रियों द्वारा मेल एक्टर्स संग बोल्ड सीन्स करने पर उनके रिएक्शन्स के बारे में बता रहे हैं. Written by Mohani Giri









हुमा कुरैशी ने वरुण धवन स्टारर बदलापुर के अपने रेप सीन्स (Rape Scene) को याद किया और बताया कि कैसे वे इसे फिल्माने से पहले एक 'बर्बाद' थी. उन्होंने कहा कि दिन के एंड तक उनके हाथ कांप रहे थे. हुमा साउथ स्टार अजित कुमार की फिल्म Valimai में भी काम कर चुकी हैं.

बॉलीवुड हंगामा के एक गोलमेज इंटरव्यू में में बोलते हुए हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) ने कहा कि एक इंटीमेट सीन की शूटिंग से पहले उन्हें हमेशा घबराहट और बेचैनी महसूस होती है. इस पर तमन्ना ने जवाब दिया, 'मैंने ज्यादाचर मेल्स को इंटीमेट सीन्स करते वक्त असहज या अजीब होते देखा है. यह मूल रूप से यह समझने के बारे में है कि अभिनेता सिर्फ इंसान हैं, यह पुरुषों या महिलाओं के बारे में नहीं है. कभी-कभी लड़के बहुत अधिक शर्मीले होते हैं और वे इस बारे में अधिक चिंतित होते हैं कि महिला कैसा महसूस करने जा रही है.

तमन्ना भाटिया की प्रतिक्रिया के बाद शो के होस्ट ने कहा, दिन में मीडिया को आने और ऐसे सीन्स को शूट करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा और तब भूमि ने कहा, 'यह बहुत शोषणकारी होगा.' (That is so exploitative). उन्होंने यह भी कहा कि किसिंग सीन्स के बारे में उनसे लगातार सवालों की बाढ़ आ जाएगी.

इंटीमेट सीन पर साउथ और हिंदी फिल्मों में अपने अभिनय से लोगों का दिल जीत रहीं रकुल प्रीत सिंह ने कहा, पूरी प्रक्रिया 'यांत्रिक' (mechanical) है, और कभी-कभी ये सिर्फ 'सेकंड गिनने' की होती है. उन्होंने अपनी बातचीत में कहा स्क्रीन पर किसिंग और इंटीमेट सीन्स को देखना जितना आसान होता है, उसे फिल्माना एक्टर्स के लिए बड़ी मेहनत का काम होता है. रकुल बताती हैं कि कई बार इंटीमेट सीन (Rakul Preet on Intimate Scene) और किसिंग सीन के लिए मेल को-एक्टर्स भी शर्मा जाते हैं.

भूमि पेडनेकर ने 2018 नेटफ्लिक्स एंथोलॉजी लस्ट स्टोरीज में नील भूपलम के साथ अपने बोल्ड सीन्स के बारे में बात की. उन्होंने कहा, 'जब मैंने Lust Storries में काम किया तब तो मैं नर्वस थी. यह एक 'फुल थ्रॉटल' ऑर्गेज्म था और वे इससे गुजरने को लेकर काफी घबराई हुई थीं. उस वक्त जोया अख्तर ने जिस संवेदनशीलता के साथ मुझे और नील को इससे निकाला.' उन्होंने कहा, यह इस बारे में नहीं है कि 'आप एक लड़की हैं और आपको सहज महसूस करना चाहिए जब एक मेल को-स्टार को इसकी आवश्यकता होती है.' लेकिन, मैं घबराई हुई थी.'