Prabhas relationships: Unstoppable with NBK में RRR फेम राम चरण ने किया प्रभास के रिलेशनशिप स्टेटस का खुलासा Ram Charan Speack on Prabhas Relationship Status: बाहुबली स्टार प्रभास कई दिनों सुपरस्टार नंदामुरी बालकृष्ण के टॉक शो अनस्टॉपेबल (Unstoppable with NBK) में अपनी उपस्थिति दर्ज करने को लेकर सुर्खियों में हैं. शो के एक सेगमेंट में बालकृष्ण ने डार्लिंग स्टार के जीवन के कुछ रहस्यों के बारे में जानने के लिए राम चरण को बुलाया, जो उनके खास दोस्त हैं. इसी बीच फोन कॉल की एक क्लिप ऑनलाइन सामने आई है और इसमें राम चरण को प्रभास के रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में बात करते हैं.









बता दें कि पिछले दिनों वरुण धवन (Varun Dhawan) के एक बयान के बाद' बाहुबली' अभिनेता का नाम उनकी को-स्टार कृति सेनन (Kriti Sanon) के साथ जोड़ा गया था, जो उनके साथ ओम राउत की आदिपुरुष में आने वाली हैं. वरुण ने एक शो में कहा था कि प्रभास के दिल में कृति हैं. हालांकि, बाद में एक्ट्रेस ने एक मजाक बताया था और कहा था कि वरुण का दिमाग खराब हो गया है. अब आरआरआर स्टार राम चरण (Ram Charan) ने प्रभास के रिलेशनशिप स्टेटस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

राम चरण ने कहा कि प्रभास के पास जल्द ही शेयर करने के लिए कुछ अच्छी खबर हो सकती है. हालांकि, इसी बीच उन्होंने ये भी पुष्टि की कि प्रभास के जीवन में फिलहाल कोई लड़की नहीं (Ram charan Says no lady in Prabhas’ life) है. जब राम चरण ने कहा कि जल्द ही बाहुबली हीरो कोई अच्छी खबर करेंगे तो प्रभास ने उनके पूछा कि क्या वो उनके दोस्त या दुश्मन हैं.

प्रभास और राम चरण (Prabhas And Ram charan Are Friends) की बॉन्डिंग से फैन्स हैरान रह गए. एक फैन ने लिखा, 'उनकी बॉन्डिंग कमाल की है और एक अन्य प्रशंसक ने लिखा, शो का सबसे अच्छा हिस्सा है. नहीं पता था कि वे करीबी दोस्त हैं.

बात अगर वर्कफ्रंट को लेकर करें तो प्रभास के पास पाइपलाइन में 'प्रोजेक्ट के' (Project K) और 'आदिपुरुष' (Adipurush) हैं. वे प्रशांत नील की 'सालार' (Salaar) में भी नजर आने वाले हैं और इन तीनों फिल्मों का निर्माण बिग स्केल पर किया जा रहा है.

फिलहाल प्रभास इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म सालार की शूटिंग (salaar) में बिजी हैं जिसमें वे श्रुति हासन के साथ होंगे.