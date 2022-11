News18 हिंदी | Last Updated:November 27, 2022, 07:43 IST Rana Daggubati Miheeka: राणा दग्गुबाती की वाइफ की Thanksgiving पोस्ट वायरल, तस्वीर को Good News मान रहे फैंस! Rana Daggubati And Miheeka bajaj: दुनियाभर के कई देशों के लोग इन दिनों थैंक्सगिविंग को सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर राणा दग्गुबाती की वाइफ मिहिका बजाज ने एक दिलचस्प शेयर की है जिसकी सोशल मीडिया यूजर्स खूब तारीफ कर रहे हैं. स्टार वाइफ ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक खूबसूरत पोस्ट के साथ अपने डियरेस्ट हसबैंड को सराहा है और फैंस भी दोनों को साथ देख तरह-तरह के अनुमान लगा रहे हैं. Written by Mohani Giri











मिहिका ने जब इस तस्वीर को अपने सोशल अकाउंट पर शेयर किया तो कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई. उनसे एक खास सवाल भी पूछा जा रहा है जिसके जवाब का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है. तस्वीर में राणा ने मिहिका को अपनी बाहों में थामा हुए है और कपल बेहद खुश नजर आ रहे हैं. पिक्चर को शेयर कर मिहिका ने कैप्शन में लिखा है, 'थैंक्सगिविंग सभी के लिए आभारी (Greateful) होने के बारे में है कि जीवन ने आपको क्या दिया है. आपको यकीन है कि Hell उन चीजों में से एक है!' #EternallyGrateful #थैंक्सगिविंग #HusbandAppreciationPost #MiheekaBajaj.

दोनों की तस्वीर में लिखे गए कैप्शन को देख फैंस अनुमान लगा रहे हैं कि शायद वे खुशखबरी देने वाली हैं. एक यूजर ने लिखा, इस पोस्ट के जरिए क्या आप इंडायरेक्टली नया अपडेट दे रही हैं.

वैसे फैंस को साउथ का ये कपल काफी पसंद है और दोनों को साथ देख लोग कमेंट में रब ने बना दी जोड़ी और Made for Each other लिखते हैं.

राणा और मिहिका बजाज की शादी 8 अगस्त, 2020 को हुई थी. यह एक लॉकडाउन वेडिंग थी जिसमें केवल उनके करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल हुए थे.

मालूम हो कि पहले भी राणा दग्गुबाती जल्द ही माता-पिता बनने की अफवाहों को लेकर सुर्खियों में थे. ऐसी अफवाहों के बीच इस पोस्ट को देख सोशल मीडिया यूजर्स को साफ लग रहा है कि मिहिका अपने पहले बच्चे का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. हालांकि कपल ने उनके पेरेंट्स बनने को लेकर किसी भी तरह की आधिकारिक सूचना नहीं दी है.

इस तस्वीर में राणा की वाइफ मिहिका अपनी भतीजी को लाड़- प्यार करती दिख रही हैं.

काम के मोर्चे पर बात करें तो राणा दग्गुबाती अपने चाचा और अभिनेता वेंकटेश दग्गुबाती के साथ आगामी वेब सीरीज राणा नायडू में स्क्रीन शेयर करते नज़र आएंगे. यह शो लोकप्रिय अमेरिकी क्राइम शो रे डोनोवन से प्रेरित है. करण अंशुमन और सुपर्ण वर्मा के निर्देशन में बनी इस ड्रामा की आधिकारिक रिलीज डेट अभी सामने नहीं आई है.