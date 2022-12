News18 हिंदी | Last Updated:December 30, 2022, 07:31 IST Miheeka Bajaj: Beach पर बोल्ड लुक में दिखीं राणा दग्गुबाती की वाइफ मिहिका बजाज, वायरल हुई तस्वीरें Rana Daggubati And Miheeka baja: तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री के स्टार राणा दग्गुबाती भले ही इन दिनों सोशल मीडिया से दूरियां बनाए हों लेकिन उनकी वाइफ मिहिका बजाज काफी एक्टिव रहती हैं. वे आए दिन ही अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर कर फैंस से कनेक्ट रहती हैं. हाल ही में मिहिका ने अपनी कुछ दिलचस्प पिक्चर्स पोस्ट की हैं. Written by Mohani Giri









फोटो में मिहिका ने अपने बोल्ड लुक से फैंस को रूबरू कराया है. (Photo Source- Instagram)

तस्वीर में मिहिका काफी गॉर्जियस दिख रही हैं और उनका ये एलिगेंट लुक सिल्वर स्क्रीन पर काम करने वाली एक्ट्रेसेस को टक्कर दे रहा है. (Photo Source- Instagram)

राणा की वाइफ मिहिका बजाज की इन पिक्चर्स को देख एक बार फिर फैंस को लगा रहा है कि वे इन दिनों प्रेग्नेंट हैं और अपने फर्स्ट चाइल्ड को एक्सपेक्ट कर रही हैं. (Photo Source- Instagram)

बता दें कि पिछले दिनों मिहिका बजाज ने थैंक्सगिविंग वीक के दौरान जब पति राणा के साथ अपनी रोमांटिक पिक्स डाली थीं, तब कुछ लोग कयास लगा रहे थे कि वे दोनों अब पेरेंट्स बनने वाले हैं. दरअसल, लोग उन दोनों की फोटो देख ऐसा अनुमान लगा रहे थे न कि मिहिका की ओर से ऐसा कुछ कहा गया था. (Photo Source- Instagram)

फैंस को साउथ का ये कपल काफी पसंद है और दोनों को साथ देख लोग कमेंट में रब ने बना दी जोड़ी और Made for Each other लिखते हैं. राणा और मिहिका बजाज की शादी 8 अगस्त, 2020 को हुई थी. यह एक लॉकडाउन वेडिंग थी जिसमें केवल उनके करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल हुए थे. (Photo Source- Instagram)