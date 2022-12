News18 हिंदी | Last Updated:December 05, 2022, 07:29 IST रश्मिका मंदाना ने गॉर्जियस तस्वीरें शेयर कर कहा 'Goodbye', लोगों ने Kantara लिखकर एक्ट्रेस को किया बायकॉट पिछले कुछ समय से ऋषभ शेट्टी और रश्मिका शेट्टी के बीच अनबन की खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. यह सब तब शुरू हुआ जब पुष्पा अभिनेत्री ने ट्रोल्स के बारे में बात की. अभिनेत्री को पहले कन्नड़ फिल्म कांतारा नहीं देखने के लिए ट्रोल किया गया था और अब उन्हें गुडबाय के पोस्ट को लेकर आलोचना का शिकार होना पड़ा. हाल ही में रश्मिका मंदाना ने अपने सोशल अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वे नियॉल कलर के कोट-पैंट में काफी गॉर्जियस दिख रही हैं. Written by Mohani Giri











तस्वीरों के लिए रश्मिका को ट्रोल नहीं किया गया बल्कि उसके कैप्शन को लेकर तमाम लोग उन्हें चिढ़ाते दिखे. दरअसल, रश्मिका ने लेटेस्ट तस्वीरों को शेयर करने के साथ- साथ पोस्ट के कैप्शन में फैंस को बताया कि उनकी बॉलीवुड फिल्म गुडबाय Netflix पर आ गई है. उन्होंने लिखा, 'क्या आपने अपने परिवार के साथ @netflix_in पर #Goodbye देखा है मेरे प्यार?'

एक्ट्रेस की पोस्ट सामने आने के तुरंत बाद, ऋषभ शेट्टी और कंतारा के प्रशंसकों ने रश्मिका मंदाना को यह कहते हुए ट्रोल किया कि वे गुडबाय नहीं बल्कि कांतारा देखेंगे.

आपको बता दें कि रश्मिका ने अमिताभ बच्चन के साथ गुडबाय से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की जो अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई है. हालांकि, ये बॉक्स ऑफिस पर तो फ्लॉप गई ही और अब इसके पोस्ट से एक्ट्रेस को नफरत का सामना भी करना पड़ रहा है.

एक यूजर ने उनकी फोटो पर कमेंट करते हुए लिखा, 'मैं अमेज़न प्राइम पर कंतारा देखना पसंद करता हूं, आपको भी इसे देखना चाहिए. हमारे राज्य, हमारी भाषा का अनादर करना, आपको नाम-शोहरत देने वाला पहला प्रोडक्शन हाउस आपको कहीं नहीं ले जाएगा. अपना नाम बदलकर ಕಕ್ಕಸ್ಮಿಕ, ade Suite agatte ninge कर लें.'

वहीं दूसरे ने रश्मिका के पोस्ट पर लिखा, आपका पहला मूवी प्रोडक्शन हाउस कौन सा है? जबकि एक ने लिखा, no no no लेकिन अमेज़ॅन प्राइम पर कांटारा देखेंगे. एक ने कमेंट किया.. 'मैं गुडबाय नहीं करना चाहता.. मैं कांटारा देखूंगा' जबकि एक ने #boycottashmikamandanna...लिखा.