Rashmika Mandanna शाकाहारी होने का ढोंग करतीं, चिकन बर्गर खाते देख लोगों ने जमकर लगाई लताड़, बताया पाखंडी..

4 6

रश्मिका को लेकर एक ने लिखा, ये किस तरह का डबल स्टैंडर्ड है...तो एक ने कहा, दोगलाबन की सीमा होती है..ये साउथ वाले बॉलीवुड के साथ में आकर पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं. कई लोग सवाल कर रहे हैं ये कबसे शुरू कर दी..एक ने कमेंट किया..And you said that you are a vegetarian. Did you think people are fool..तो एक ने Fake vegetarian करार दिया.