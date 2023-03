News18 हिंदी | Last Updated:March 01, 2023, 12:26 IST छोटी ड्रेस में ट्रोल हुईं Rashmika Mandanna, लोगों ने किए भद्दे कमेंट्स, एक बोला- 'बॉडी पर कपड़े नहीं..' Rashmika Mandanna Latest Pics: रश्मिका मंदाना भारतीय सिनेमा का जाना- माना चेहरा है. अभिनेत्री न सिर्फ अभिनय बल्कि अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं. यही वजह है कि उन्हें नेशनल क्रश का टैग हासिल है. हालांकि. बीते साल से लेकर अब तक वे आलोचकों के निशाने पर हैं. उन्हें किसी न किसी वजह से ट्रोल का शिकार होना पड़ रहा है. हाल ही में रश्मिका एक अवॉर्ड शो में शिरकत करने पहुंची थीं. इस दौरान उन्होंने ग्लैमरस लुक में अपनी उपस्थिति दर्ज की लेकिन फैंस को उनका ये स्टाइल पसंद नहीं आया. लिहाजा उनके इस अवतार पर नेटिन्स भद्दे कमेंट कर ट्रोल कर रहे हैं. Written by Mohani Giri









रश्मिका मंदाना की कुछ लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं, जो मुंबई के अवॉर्ड शो की हैं. इस दौरान अभिनेत्री ने बोल्ड आउटफिट पहनकर रेड कार्पेट पर वॉक करने पहुंची. जहां अभिनेत्री का अंदाज बेहद हॉट लग रहा है.

अभिनेत्री ने अवॉर्ड शो में खुद को अलग तरह से पेश करने के लिए लेंदी ट्रेल के साथ ऑफ शोल्डर लेस ब्लैक ड्रेस का चुनाव किया. इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने इन आउटफिट में अपने ग्लैम लुक से कई लोगों का अटेंशन लिया. हालांकि, रश्मिका को अपने इस स्टाइलिश लुक के लिए जमकर ट्रोल किया गया.

रश्मिका के इस ग्लैम लुक को देख एक यूजर ने कमेंट किया, 'बॉडी पर कपड़े नहीं, पीछे लटका रखा है', वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, 'बहन ये भी क्यूं पहनना है'. एक ने लिखा, हद हो गई है बाप की इज्जत हो इस ड्रेस से लग रहा जैसे रेड लाइट एरिया हो. वहीं कुछ ने उनकी तुलना उर्फी जावे से कर दी.

अभिनेत्री के नए अवतार को देख एक नेटिजन ने लिखा, Welcome to the.....Dirty Bollywood. एक यूजर ने रश्मिका को सही तरह के कपड़े चुनने की सलाह दी है. एक ने लिखा, आप साउथ इंडस्ट्री से हैं और अच्छी ड्रेस पहनें...'We don't expect nudity from South actress.'

एक अभिनेत्री ने लिखा, मैम नगर पालिका ने सफाई के लिए आपको हायर कर लिया है. Swachh Bharat Mission.

हालांकि, कई फैंस ने फैशन डिवा पर तारीफ की बौछार भी की है. उन्हें 'प्रिटी' और 'क्रशमिका' जैसी कमेंट्स किए. वहीं एक ने लिखा, 'काश वो दिन जल्दी आए,जब तू मेरे साथ सात फेरो में बन्ध जाए.