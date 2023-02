News18 हिंदी | Last Updated:February 24, 2023, 18:04 IST Milan Fashion Week: साउथ कोरिया पहुंची रश्मिका मंदाना, विदेशी स्टार्स संग दिए पोज, वायरल हुई PICS नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) हाल ही में क्लाउड 9 मोमेंट्स का अनुभव कर रही हैं, क्योंकि अभिनेत्री एक अंतर्राष्ट्रीय फैशन वीक (Milan Fashion Week) में भाग ले रही हैं. हाल ही में वे स्पोर्टी लुक में एयरपोर्ट पर स्पोट की गई थीं, जहां पपराजी ने उनसे उनकी खूबसूरती का राज पूछा था. अब अभिनेत्री साउथ कोरिया पहुंच चुकी हैं और वहां से आई फोटो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रही है. फोटो में नेशनल क्रश कोरियाई अभिनेता जंग II-वू (South Korean actor Jung II-woo) और थाई स्टार कनावुत ट्रैपिपट्टनपोंग (Kanawut Traipipattanapong) के साथ देखी जा सकती हैं. Written by Mohani Giri









Follow us on

1 / 5

बीते दिन ही साउथ एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक तस्वीर साझा की, जिसमें वह दक्षिण कोरियाई अभिनेता जंग इल-वू और थाई स्टार कनावुत ट्रैपिपट्टनपोंग के साथ पोज देती नजर आ रही हैं. रश्मिका मंदाना को दोनों अभिनेताओं के बीच फिंगर हार्ट्स के ट्रेडमार्क पोस्चर के साथ पोज देते हुए देखा जा सकता है. अभिनेत्री वाइट ड्रेस में जबकि दोनों विदेशी स्टार ब्लैक कलर के लिबास में दिखे.

2 / 5

तस्वीर को साझा करते हुए रश्मिका ने लिखा, 'We the Asians' और स्टार्स को टैग किया. तेलुगू एक्ट्रेस के लिए उन फेमस अभिनेताओं से मिलना एक शानदार क्षण था, जो 'द मून एम्ब्रेसिंग द सन', 'डायरी ऑफ ए नाइट वॉचमैन' (Diary Of A Night Watchman) और 'सिंड्रेला' में अपने काम के लिए दुनियाभर में जाने जाते हैं. ये कनावुत त्रिपिपट्टनपोंग '7 इयर्स ऑफ लव' और 'यू आर माई मेक-अप आर्टिस्ट' जैसे शो के लिए भी जाने जाते हैं.

3 / 5

बात अगर वर्क फ्रंट को लेकर करें तो रश्मिका संदीप रेड्डी वांगा द्वारा निर्देशित रणबीर कपूर की 'एनिमल' की शूटिंग कर रही हैं, इस फिल्म में रणबीर कपूर, अनिल कपूर और बॉबी देओल भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं. ये फिल्म इस साल अगस्त 2023 में रिलीज़ के लिए तैयार है.

4 / 5

रश्मिका के पास अल्लू अर्जुन के साथ 'पुष्पा' का सीक्वल भी है और इसे 2024 की गर्मियों में रिलीज़ करने की उम्मीद है.

5 / 5

(All Photo Source- Instagram)