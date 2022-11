News18 हिंदी | Last Updated:November 10, 2022, 10:23 IST PICS: पिता बनने वाला है RRR का ये मशहूर एक्टर और कॉमेडियन, Twitter पर वाइफ की तस्वीर शेयर कर किया ऐलान राहुल रामकृष्ण (Rahul Ramakrishna) साउथ के मशहूर कॉमेडियन, अभिनेता, पत्रकार और लेखक हैं. उन्होंने शॉर्ट फिल्म साइनमा से एक्टिंग में डेब्यू किया था लेकिन लोकप्रियता उन्हें साल 2017 में आई विजय देवरकोंडा स्टारर तेलुगू फिल्म अर्जुन रेड्डी में अपनी शिवा की भूमिका से मिली थी. इन दिनों रामकृष्ण बेहद खुश हैं क्योंकि उनके घर में बहुत जल्द किरकारियां गूंजने वाली है. इस बात की जानकारी भी खुद उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से दी है. Written by Mohani Giri











रामकृष्ण और उनकी पत्नी हरिता अपने पहले बच्चे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने 7 नवंबर को अपने सोशल मीडिया पर फैंस को ये खुशखबरी की घोषणा दी है.

अभिनेता ने वाइफ के बेबी बंप को फ्लॉन्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, 'हमारे नन्हे दोस्त को नमस्ते कहो.' इसके बाद से तमाम लोग उन्हें ढेर सारी बधाइयां दे रहे हैं. उन्हें साउथ के कई नामचीन चेहरे जैसे प्रियदर्शी, और वेणु उदुगुला सहित कई हस्तियों ने बधाई संदेशों की बौछार की है.

राहुल और हरिता इसी साल के शुरुआत में शादी की थी. अभिनेता अपनी वेडिंग का ऐलान एक रोमांटिक पिक के साथ किया था और लिखा था, 'Psst. I’m getting married on January 15th. Don’t tell anyone. Seriously.' अब उन्होंने पेरेंटस बनने के लिए काफी एक्साइटेड हैं.

आपको बता दें कि राहुल अक्सर राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर टिप्पणी कर खबरों में बने रहते हैं. उन्होंने तेलुगू पर्दे पर अपने लिए खास पहचान बनाई है. आखिरी बार वे Ante Sundaraniki में नजर आए थे.

'सैनमा' नामक एक शॉर्ट फिल्म के साथ एक अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत करने के बाद उन्होंने 'अर्जुन रेड्डी' में विजय देवरकोंडा के दोस्त की भूमिका निभाने से फेम पाया. अपनी कॉमेडी के लिए वे तेलुगू दर्शकों के बीच हमेशा लोकप्रिय रहते हैं.

अर्जुन रेड्डी के अलावा राहुल रामकृष्ण 'भारत अने नेनु' और 'जाति रत्नालू' जैसी फिल्मों के लिए भी जाने जाते हैं. उन्होंने रवि तेजा स्टारर 'रामा राव ऑन ड्यूटी' में एक छोटी से निगेटिव रोल से भी दर्शकों को इंप्रेस किया है. इतना ही नहीं वे पैन इंडिया फिल्म 'आरआरआर' का भी हिस्सा थे. फिल्म में जूनिएर एनटीआर के छोटे भाई लाचू के रोल में थे.