News18 हिंदी | Last Updated:January 15, 2023, 11:21 IST मकर संक्रांति पर राम चरण की वाइफ ने पहली बार फ्लॉन्ट किया Baby Bump, दिखा प्रेग्नेंसी ग्लो; वायरल हुईं PICS Ram charan Wife Upasana Kamineni Baby Bump PICS: राम चरण की वाइफ उपासना कामिनेनी इन दिनों अपने पति की फिल्म को मिले सम्मान से बेहद खुश हैं. वे एस एस राजामौली की फिल्म RRR की टीम का हिस्सा बनकर भी खुश हैं जिसने उनकी कोख में पल रहे नन्हें बेबी को भी गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड की खुशी का अहसास कराया. ये हम नहीं बल्कि खुद उन्होंने एक पोस्ट में लिखा था. इसी बीच उन्होंने अपनी कुछ नई तस्वीरें शेयर की हैं जिनके जरिए उन्होंने अपने फैंस को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दीं और साथ ही पहली बार अपने बेबी बंप को फ्लॉन्ट किया है. Written by Mohani Giri









जी हां, लेटेस्ट तस्वीरों में उपासना कामिनेनी ने अपने बेबी बंप को फ्लॉन्ट किया है जबकि अब तक वे इसे इसे कवर करती दिखती थीं.

मालूम हो कि स्टार वाइफ ने गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड में भी किसी की नजर अपने बेबी बंप पर नहीं पड़ने दी. लेकिन संक्रांति के मौके पर उन्होंने अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर कर पेट में पल रहे मासूम की एक झलक फैंस को दिखलाई.

उपासना ने इन पिक्चर्स को शेयर कर लिखा, 'मेरे लिए यह संक्रांति मातृत्व (motherhood) और नई शुरुआत का जश्न (new beginnings) मनाने को लेकर है. शुभ संक्रांति.'

राम चरण की वाइफ लेटेस्ट पिक्चर्स में बेहद गॉर्जियस दिख रही हैं और चेहरे पर प्रेग्नेंसी का ग्लो भी साफ पर नजर आ रहा है. लोग उनकी और उनके पति की खूब तारीफ कर रहे हैं. स्टार के पोस्ट पर एक नेटिजन ने कमेंट किया, You are so lucky to have Ramcharan as Husband. He is gem of person...एक ने लिखा, mom's Glow..एक ने लिखा, Can’t take my eyes off...

बीते दिन ही स्टार वाइफ ने RRR की सक्सेस को लेकर खुशी जाहिर की और एक लंबा नोट भी पोस्ट किया था. उपासना कामिनेनी ने लिखा, 'RRR परिवार का हिस्सा बनने के लिए ऐसा सम्मान. भारतीय सिनेमा का गर्व से प्रतिनिधित्व करना और जीतना. #जय हिन्द. मुझे इस यात्रा का हिस्सा बनाने के लिए मिस्टर सी और राजामौली गारू को धन्यवाद. यूक्रेन में शूटिंग से लेकर गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स तक आपने मुझे सिखाया है कि विचारों की स्पष्टता, कड़ी मेहनत और दृढ़ता का फल मिलता है. मैं बहुत खुश हूं कि मेरा बच्चा भी मेरे साथ ये अनुभव कर सकता है. मैं बहुत भावुक हूं.'

राम चरण ने हाल ही में पुरस्कार जीतने के बाद 'आरआरआर' की टीम के साथ इंस्टाग्राम पर तस्वीरें साझा कीं और कैप्शन में लिखा, 'और हमने गोल्डन ग्लोब्स जीते.' उन्होंने रेड कार्पेट पर गाने के बारे में बात की और मीडिया से कहा, 'भारत में, सब कुछ इतना संगीतमय है ... और गाने के बारे में बात करते हुए, मेरे घुटने अभी भी लड़खड़ा रहे हैं. यह हमारे द्वारा किया गया सबसे कठिन गाना है और मुझे लगता है कि यह सब रंग लाया है. और, मेरे निर्देशक ने जूनियर एनटीआर और मुझे दोनों को वो सब करने के लिए क्यों कहा जो हमने उस गाने में किया था ... और, देखो हम यहां इस रेड कार्पेट पर आपसे कहां बात कर रहे हैं.'