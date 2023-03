News18 हिंदी | Last Updated:March 26, 2023, 07:15 IST Samantha ने ट्रांसपेरेंट साड़ी में दिखाया स्टनिंग अवतार, देखते ही कायल हुए लाखों फैंस, वायरल हो रहीं PICS Samantha PHOTOS: सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'Shaakuntalam' के प्रमोशन में बिजी हैं जो कि उनकी पहली पैन इंडिया मूवी है. इसका देशभर के दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और ये सच्ची कहानी पर आधारित है. अभिनेत्री ने इसी बीच अपनी लेटेस्ट पिक्चर्स शेयर की हैं जो तेजी से वायरल हो रही हैं. Written by Mohani Giri









Follow us on

1 / 5

अभिनेत्री की ये तस्वीरें शाकुंतलम के प्रमोशनल इंटरव्यू से पहले की हैं जो 14 अप्रैल 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. उनके एलिगेंट लुक को लाखों लोग क्रेजी हो गए हैं और ताबड़तोड़ कमेंट्स कर रहे हैं. साड़ी में अभिनेत्री का ग्रेस देखते ही बनता है.

2 / 5

सामंथा की पिक्चर्स को देख फैंस की एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ गया है और वे कमेंट्स में लिख रहे हैं थलाइवी वापस आ चुकी है. एक ने लिखा, She Is Back in Form...और हर कोई उन्हें अपना फेवरेट बता रहा है. पिक्चर्स में अभिनेत्री काफी बोल्ड दिख रही हैं.

3 / 5

अभिनेत्री Drop Deadd Gorgeous यानी बेहद खूबसूरत दिख रही हैं. ऑफ वाइट ट्रांसपेरेंट साड़ी में सामंथा का दिलकश अंदाज देखते ही बनता है. तस्वीर देख एक यूजर ने लिखा, बवाल लग रही हो तो एक ने कमेंट किया, Evergreen beautiful Queen. जबकि एक ने लिखा, Dude पहली तस्वीर में ऐसा लग रहा है जैसे आप एक काल्पनिक बंदूक पकड़े हुए हैं...

4 / 5

पिछले दिनों ही सामंथा ने अपनी बीमारी का खुलासा सोशल मीडिया के जरिए किया था. वे मायोसिटिस नाम की एक ऑटोइम्यून कंडीशन डायग्नोस हुई थी. हालांकि, अब वो धीरे-धीरे बेहतर फील कर रही हैं और प्रोफेशनली तौर पर जोश के साथ कमबैक कर रही हैं.

5 / 5

एक्ट्रेस ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि ‘डॉक्टरों ने भरोसा जताया है कि वो जल्द ही पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी. फिजिकली और इमोशनली उनके कुछ दिन अच्छे और बुरे रहे हैं.’ एक्ट्रेस के लिए इस बीमारी के साथ एक-एक दिन काटना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है. मगर उन्हें यकीन है कि वो ठीक होने के एकदम करीब हैं.