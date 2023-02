News18 हिंदी | Last Updated:February 15, 2023, 10:35 IST PHOTOS: अब सिंगल नहीं ये मशहूर एक्टर, वैलेंटाइन डे को प्यार का ऐलान, मिली ढेर सारी बधाइयां Kalidas Jayaram makes his relationship official: हाल ही में कियारा आडवानी और सिद्धार्थ मल्होत्रा शादी के बंधन में बंधे हैं. इसी बीच प्रतीक बब्बर ने भी साउथ एक्ट्रेस प्रिया बनर्जी के साथ अपने रिलेशनशिप पर मुहर लगाई है. वहीं अब खबर आ रही है एक साउथ अभिनेता ने भी आधिकारिक तौर पर अपने रिश्ते को वैनेंटाइन पर कनफर्म कर दिया है. दरअसल, यहां हम कालिदास जयराम (Actor Kalidas Jayaram) के बारे में बात कर रहे हैं जो साउथ के जाने- माने अभिनेता हैं जो ज्यादातर मलयालम और तमिल फिल्मों में दिखाई देते हैं. हाल ही में उन्होंने मॉडल तारिणी कलिंगरायर के साथ अपने रिश्ते की पुष्टि की है और एक रोमांटिक तस्वीर भी शेयर की है. Written by Mohani Giri









अभिनेता ने गर्लफ्रेंड के साथ दिलचस्प स्वीर शेयर कर लिखा, फाइनली अब मैं सिंगल नहीं हूं. ये ऐलान उन्होंने वैलेंटाइन के खास मौके पर किया है. फोटो में अभिनेता तारिणी के साथ पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक दूसरे के साथ काफी जच रहे हैं. कालिदास द्वारा शेयर की गई तस्वीर में अभिनेता सफेद शर्ट में और उनकी प्रेमिका नीले रंग की झिलमिलाती साड़ी में नजर आ रही हैं.

तारिणी के साथ अभिनेता की तीन प्यारी तस्वीरें उनके इंस्टाग्राम अकाउंट टॉप पर हैं जिन्हें कालिदास ने हाइलाइट किया है. फोटो शेयर कर तारिणी ने ये बात साफ जाहिर कर दी है कि फिलहाल वे एक साथ नहीं है. क्योंकि उन्होंने बॉयफ्रेंड संग फोटो शेयर कर कैप्शन में लिखा, Miss You So much..

लव वर्ड् की तस्वीर पर साउथ सिनेमा की कई सेलेब्स ने बधाइयां दी हैं. लोकप्रिय हस्तियों में संचना नटराजन, नायला उषा, करुण रमन शामिल हैं. हालांकि, प्रशंसकों ने इन्हें लेकर अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं. कालिदास और तारिणी को साथ देख एक यूजर ने कमेंट किया, 'एक रियलिटी चेक की किसी को जरूरत नहीं है, मैं ऐसे दिखाऊंगा जैसे मैंने यह नहीं देखा. एक अन्य ने कमेंट किया, आप लोग मेरा दिल तोड़ रहे हैं.

चेन्नई की रहने वाली तारिणी कलिंगरायर पेशे से एक मॉडल हैं और मिस यूनिवर्स इंडिया 2021 की तीसरी रनर-अप हैं.

वे तमाम ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए एक लोकप्रिय चेहरा हैं और उन्हें एक विज्ञापन में दीपिका पादुकोण के साथ देखा गया था.

(All PHOTOS Source- kalidas jayaram Instagram)