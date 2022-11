News18 हिंदी | Last Updated:November 27, 2022, 08:00 IST Goa Beach पर बिकनी के बोल्ड लुक की बजाए सादगी भरे अवतार में दिखी ये मशहूर एक्ट्रेस, लाल साड़ी में मचाया गदर Sreemukhi Red saree Photoshoot Viral on Ineternet: गोवा बीच या फिर मालदीप का खूबसूरत समंदर किनारा...ऐसी जगहों पर आमतौर पर देश-विदेश की एक्ट्रेसेस बिकनी लुक में नजर आती हैं. यही वो किनारा है जहां पर वो एक्ट्रेस भी अपने बोल्ड लुक से फैंस को रूबरू कराती है जिसे वे सिल्वर स्क्रीन पर कभी-कभी सादगी भरे अवतार में भी देखते हैं. लेकिन हाल ही में गोवा बीच पर एक भारतीय एक्ट्रेस ने देसी नारी बन फैंस का दिल जाती है. दरअसल, यहां हम बात कर रहे हैं साउथ की स्टार श्रीमुखी के बारे में जो इन दिनों वेकेशन को एंजॉय कर रही हैं. Written by Mohani Giri











हाल ही में श्रीमुखी फिर से अपनी गोवा बीच की पिक्चर्स शेयर की हैं जिनमें वे एक प्योर देसी क्वीन के अवतार में दिख रही हैं. (Pic Source Instagram Sreemukhi)

सुर्ख लाल साड़ी में कोला बीच पर पोज देतीं श्रीमुखी काफी शानदार दिख रही हैं और फैंस उनके इस अंदाज को काफी पसंद कर रहे हैं. (Pic Source Instagram Sreemukhi)

अभिनेत्री ने समंदर किनारे बिकनी की बजाए अपनी सादगी से कहर बरपाया है. (Pic Source Instagram Sreemukhi)

तस्वीरों को देख श्रीमुखी के फैंस उनकी दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं और उन्हें एक देसी ब्यूटी क्वीन बता रहे हैं. (Pic Source Instagram Sreemukhi)

इन पिक्चर्स को शेयर करते हुए श्रीमुखी ने कैप्शन में लिखा, Red HOT! Why NOT?! 😁 (Pic Source Instagram Sreemukhi)

आगे एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि उनकी इस साड़ी को स्टाइल करने में डिजाइनर @chandrikakancherla को तकरीबन एक घंटा लगा है. उन्होंने साड़ी ड्रेप करने के लिए स्टाइलिस्ट को I Love you कहा है. (Pic Source Instagram Sreemukhi)

अभिनेत्री का कहना है कि इस बार की गोवा ट्रिप उनके दिल के बहुत करीब (This trip is very close to my heart) है. आपको बता दें कि श्रीमुखी साल की शुरुआत में भी इसी कोला बीच पर मस्ती करने गई थीं. (Pic Source Instagram Sreemukhi)