News18 हिंदी | Last Updated:November 12, 2022, 07:32 IST PICS: इस एक्ट्रेस के प्लैंक चैलेंज को डॉग ने किया एक्सेप्ट, वर्कआउट को देख फिटनेस सेलिब्रिटी ने दिया रिएक्शन Kriti kharbanda PICS: कृति खरबंदा भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से कन्नड़, हिंदी और तेलुगू भाषा की फिल्मों में काम करती हैं. एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू करने के बाद उन्होंने तेलुगू फिल्म बोनी (2009) से अभिनय की शुरुआत की और चिरु (2010) के साथ कन्नड़ फिल्म की शुरुआत की. अभिनेत्री फिल्मों के अलावा अपनी सोशल मीडिया पोस्ट से भी लोगों का अटेंशन लेती हैं. उन्होंने हाल ही में अपने पैट के साथ वर्कआउट पोस्ट शेयर की हैं जिन्हें आप भी नजरअंदाज नहीं कर सकते. Written by Mohani Giri











तस्वीर में आप तिरुपति एक्सप्रेस फेम एक्ट्रेस को उनके पैट के साथ वर्कआउट करते देख सकते हैं. उनकी इस पोस्ट पर मशहूर सेलेब्रिटी फिटनेस ट्रेनर यासमीन कराचीवाला ने भी रिएक्ट किया है और एक मजाकिया इमोजी भेजा है.

पिक्चर में एक्ट्रेस अपना वर्कआउट करती हैं तो उन्हें देख उनका पैट अपने ढंग से कसरत करने की कोशिश करता है जो बहुत फनी पोज में हैं.

अभिनेत्री ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं. एक वे जो जो प्लैंक करते हैं और एक वे जो रिवर्स प्लैंक करते हैं.' (There are two kinds of people in this world. The ones who plank and the ones who reverse plank) इसी के साथ उन्होंने #plankchallenge #plankitlikeitshot जैसे हैशटैग का प्रयोग किया है.

इससे पहले भी कृति कई दफा स्पोर्टी लुक में अपने प्यारे डॉगी के दिख चुकी हैं.

जब भी वे घर पर होती हैं तो पैट के साथ अपना क्वालिटी टाइम बिताती हैं.

अभिनेत्री अक्सर अपने वर्कआउट पोस्ट को भी शेयर कर फैंस को फिटनेस के लिए मोटीवेट करती हैं.

(All PICS Source- Instagram)