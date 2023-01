News18 हिंदी | Last Updated:January 02, 2023, 16:59 IST शादी से पहले संबंध बनाना गलत नहीं! ऐसा कहने वाली एक्ट्रेस फिर हुई ट्रोल, जानिए अब क्या कह दिया... kushboo sundar Troll: खुशबू सुंदर साउथ फिल्म इंडस्ट्री का जाना-माना चेहरा हैं. वे एक एक्ट्रेस होने के साथ-साथ एक राजनीतिज्ञ, फिल्म निर्माता और टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता भी हैं. मुख्य तौर पर वे तमिल सिनेमा (Tamil Cinema) से जुड़ी हैं लेकिन उन्होंने तेलुगु, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है. अभिनेत्री अभिनय के अलावा अपने बेबाक बयानों के जरिए भी चर्चा में रहती हैं. खुशबू सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और हाल ही में उन्हें प्रोफाइल पिक बदलने को लेकर ट्रोल किया जा रहा है. Written by Mohani Giri









साउथ एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने आधिकारिक सोशल पेज पर हंसते- खिलखिलाते हुए ये तस्वीर पोस्ट की है जिसके लिए कुछ लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. अभिनेत्री ने पिक्चर को शेयर कर लिखा, '#NewProfilePic Smile your way through your pain!! Best way to heal.' यानी दर्द के जरिए अपने तरीके से मुस्कुराएं...ठीक होने का यही सबसे अच्छा तरीका है.' इस फोटो की जहां तारीफ हुई तो वहीं उन्हें उनके कैप्शन के लिए ट्रोल किया गया.

असल में 2 सप्ताह पहले खुशबू ने एक पोस्ट डाली थी जिसमें उन्होंने अपने बेटे की खराब सेहत के बारे में जानकारी दी थी, जो उस वक्त वेंटिलेटर पर था और तब वे उसके जल्द ठीक होने की दुआ कर रही थीं. अब उन्हें दर्द में मुस्कुराते हुए देख लोगों को रास नहीं आया. तमाम नेटिजन्स ने कमेंट में काटजू का नाम लेकर एक्ट्रेस की टांग खींची.

दरअसल, खुशबू सुंदर के पोस्ट पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्केंडेय काटजू ने कमेंट किया था कि वे कौन सा शैंपू बालों में लगाती हैं. इसलिए अब लोग उनके मजे ले रहे हैं. उनकी फोटो पर एक यूजर ने लिखा, 'मैडम जी को गुस्सा तभी आता है जब विपक्ष कुछ बोलता है. लेकिन जब आपकी पार्टी के नेता ही कुछ कहते हैं, तो आप चुप रहते हैं.. स्ट्रेंज...' बता दें कि खुशबू खुद भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं और 2020 से जुड़ी हैं.

खुशबू लॉकडाउन में अपने वजन घटाने को लेकर भी खूब चर्चा में रहीं. जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये वही एक्ट्रेस हैं जिन्होंने उस बयान के लिए ट्रोल का शिकार होना पड़ा था जिसमें उन्होंने शादी से पहले महिलाओं को संबंधन बनाने को सही ठहराया था.

साउथ एक्ट्रेस अपने एक बयान में कहा था, गर्भावस्था (unwanted pregnancy) और यौन संचारित रोगों से बचने के लिए उचित सावधानियों के साथ लड़कियां शादी से पहले अपने साधी के साथ यौन संबंध बना सकती हैं. उन्होंने यहां तक कहा कि एक शिक्षित पुरुष को अपनी पार्टनर के वर्जिन होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए. उस वक्त तमिलनाडु के राजनेताओं ने खुशबू को उनके बयानों के लिए खूब लताड़ा था और इंटरनेट पर भी उनकी काफी फजीहत हुई थी.

