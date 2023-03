News18 हिंदी | Last Updated:March 16, 2023, 15:55 IST Tamannah ने फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर, डीप नेक गाउन में दिखी सिजलिंग, PICS ने इंटरनेट पर मचाया तहलका Tammanah bhatia: तमन्ना भाटिया (33) साउथ की जानी-मानी अभिनेत्री हैं जिन्होंने कई हिंदी फिल्मों में भी अभिनय किया है. वह 2005 से फिल्मों व एंटरटेनमेंट की दुनिया में सक्रिय है. इन दिनों वे अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का अटेंशन ले रही हैं. एक बार फिर तमन्ना ने स्टाइलिश आउटफिट्स में लाइमलाइट लूट ली है. Written by Mohani Giri









बाहुबली एक्ट्रेस ने हाल ही में अपना नया फोटोशूट कराया है जिसमें वे काफी बोल्ड दिख रही हैं. तस्वीर में अभिनेत्री अपने आर्मपिट और सेक्सी फिगर को फ्लॉन्ट करती देखी जा सकती हैं. (Photo Source- Instagram)

लेटेस्ट पिक्चर्स में तमन्ना का कर्वी फिगर भी साफ तौर पर देखा जा सकता है. उन्होंने पिक्चर्स के कैप्शन में लिखा, Always ahead of the curve... फिर क्या हर किसी की निगाहें उनके कर्व पर टिकी रहीं. (Photo Source- Instagram)

डीप नेक के डार्क ग्रीन डिजाइनर गाउन में अभिनेत्री अपने परफेक्ट शेप से लाखों फैंस को इंप्रेस कर रही हैं. कई दफा वे अपनी स्माइल से लोगों का दिल जीतती हैं लेकिन यहां ने सीरियस पोज से चाहने वालों को रिझा रही हैं. (Photo Source- Instagram)

तस्वीरों में अभिनेत्री का ग्लैमरस अवतार देखने को मिल रहा है, जो काबिल- ए- तारीफ है. हॉल्टर नेक गाउन में तमन्ना का मॉडर्न लुक देखते ही बनता है. डिजाइनर ड्रेस का फ्रंट डीप कट डिजाइन फैंस को काफी इंप्रेसिव लग रहा है. इसलिए हर कोई उनके फैंशन सेंस को सरहा रहा है. (Photo Source- Instagram)

बात अगर वर्कफ्रंट को लेकर करें तो तमन्ना इन दिनों चिरंजीवी की Bhola Shankar में बिजी हैं. इसमें कीर्ति सुरेश और श्रीमुखी भी अहम भूमिका में नजर आएगी. वे रजनीकांत की Jailer में भी नजर आएंगी. इन दोनों फिल्मों के अलावा भी उनके पास 5 से 6 प्रोजेक्ट्स पेंडिंग पड़े हुए हैं. (Photo Source- Instagram)