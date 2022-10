News18 हिंदी | Last Updated:October 17, 2022, 10:09 IST Beach पर दिखा शाहरुख खान की को-स्टार का बोल्ड अवतार, Stunning PHOTOS से नजर नहीं हटा पा रहे फैंस चेतना पांडे (Chetna Pande) एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल हैं, जिन्हें 'दिलवाले' (Dilwale) में जेनी की भूमिका और 'फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी 12' (Fear Factor: Khatron Ke Khiladi 12) में एक प्रतियोगी के रूप में जाना जाता है. अभिनेत्री 'Ace of Space 1' की कंटेस्टेंट भी रह चुकी हैं. फिलहाल वे अपनी तस्वीरें से फैंस का अटेंशन ले रही हैं. Written by Mohani Giri











1 / 8

चेतना ने हाल ही में सोशल अकाउंट पर कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वे अपने बोल्ड फिगर को फ्लॉन्ट करते दिख रही हैं. (Photo Source- Instagram)

2 / 8

फोटो को शेयर कर चेतना ने कैप्शन में लिखा, When you are real, you are unique यानी 'जब आप वास्तविक होते हैं, तो आप अद्वितीय होते हैं.' ब्लैक आउटफिट्स में एक्ट्रेस कहर ढा रही हैं. (Photo Source- Instagram)

3 / 8

चेतना इन दिनों काम से ब्रेक लेकर थाईलैंड में वेकेशन को एंजॉय कर रही हैं. (Photo Source- Instagram)

4 / 8

तस्वीर थाईलैंड के फाइव स्टार रिजॉर्ट The Racha से लोकेशन से शेयर की है, जहां चेतना ठहरी हैं. (Photo Source- Instagram)

5 / 8

अभिनेत्री की ये तस्वीरें उनके फैंस को जेलस फील करा रही हैं. यकीनन ऐसी जगह जाना हर किसी एक सपना होता है. (Photo Source- Instagram)

6 / 8

बीच किनारे लगे झूले पर आराम फरमातीं चेतना. (Photo Source- Instagram)

7 / 8

बात अगर वर्कफ्रंट को लेकर करें तो चेतना आखिरी बार फिल्म Jaane Kyun De Yaaron में दिखी थीं. वे हिंदी के अलावा एक तमिल फिल्म Neeyum Naanum में भी काम कर चुकी हैं. (Photo Source- Instagram)

8 / 8

चेतना धीरे-धीरे इंडस्ट्री में अपने पैर जमा रही हैं. वे फिल्मों और रिएलिटी शोज के अलावा म्यूजिक वीडियो में भी नजर आती हैं. (Photo Source- Instagram)