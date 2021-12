News18 हिंदी | December 21, 2021, 15:13 IST दिशा परमार ने हरी साड़ी में ढाया कहर, पति राहुल वैद्य के साथ कुछ यूं दिए 'कपल गोल', देखें Photos राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) और दिशा परमार (Disha Parmar) इसी साल दोनों शादी के बंधन में बंधे हैं. दोनों हमेशा साथ में बेहद प्यारे लगते हैं. पिछले दिनों दोनों कोलकाता में दोस्त की शादी में गए हुए हैं और इस दौरान दिशा परमार बेहद खूबसूरत लग रही थीं. दिशा परमार ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर शेयर की. वहीं, मशहूर फोटोग्राफर विरल भयानी ने भी उनकी तस्वीरें शेयर की हैं.













1 / 8

Disha parmar and rahul vaidya looks beautiful in recent pics

2 / 8

Disha parmar and rahul vaidya looks beautiful in recent pics

3 / 8

Disha parmar and rahul vaidya looks beautiful in recent pics

4 / 8

Disha parmar and rahul vaidya looks beautiful in recent pics

5 / 8

Disha parmar and rahul vaidya looks beautiful in recent pics

6 / 8

Disha parmar and rahul vaidya looks beautiful in recent pics

7 / 8

Disha parmar and rahul vaidya looks beautiful in recent pics

8 / 8

Disha parmar and rahul vaidya looks beautiful in recent pics