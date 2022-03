News18 हिंदी | March 17, 2022, 21:57 IST एरिका फर्नांडिस से तान्या शर्मा तक, इन 9 टीवी एक्ट्रेस ने पर्दे पर इंटीमेट सीन करने से किया इनकार Tv Actress Who Refused To Do Intimate Scene: टीवी इंडस्ट्री में कई एक्ट्रेस हैं जिनका मानना है कि बेहतरीन अदाकारी से ही किसी की पहचान बनती है. लेकिन कई मेकर्स एक्ट्रेसेज से बोल्ड और इंटीमेट सीन करने के लिए कहते हैं. कई एक्ट्रेस इसे कर लेती हैं, जबकि कई ऐसे सीन करने से मना कर चुकी हैं. यहां हम आपको ऐसी एक्ट्रेसेज के बारे में बता रहे हैं.













बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में महिला कलाकारों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. जैसे उन्हें मेल एक्टर्स जीतनी फीस नहीं मिलती. उन्हें पुरुषों के मुकाबले कम स्पेस दिया जाता है. इसके अलावा एक्ट्रेसेज के सामने इससे भी बड़ी समस्या 'इंटिमेट' और 'बोल्ड' को लेकर होती है. कई एक्ट्रेस का मानना है कि मेकर्स उन्हें 'स्किन शो' के लिए मानते हैं. यहां हम आपको उन टीवी एक्ट्रेस के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने 'इंटिमेट सीन' करने से मना कर दिया. (फोटो साभारः Instagram @iam_ejf/tanyasharma27/Yuktikapoor)

एरिका फर्नांडिस ने ईटाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने कई वेब प्रोजेक्ट्स को 'ना' इसलिए कहा क्योंकि उनमें इंटीमेट सीन थे. उन्होंने कहा, "मैं बोल्ड शो और कंटेंट करने में सहज नहीं हूं और मैं इसके बारे में काफी खुला हूं. मुझे अब तक कुछ शो की ऑफर किए गए जिसमें बोल्ड कंटेंट थे और मैंने उन्हें ना कहा है क्योंकि कभी-कभी मुझे लगता है कि शो में जबरदस्ती ऐसे सीन जोड़े जाते हैं." (फोटो साभारः Instagram @iam_ejf)

मिताली नाग इन दिनों शो 'गुम है किसी के प्यार में' में नजर आ रही हैं. एक बार उन्होंने कहा था, "मैं बिकिनी नहीं पहनूंगी. सेंसुएलिटी और सेक्सुएलिटी आपके पहने जाने वाले कपड़ों से परिभाषित नहीं होती है." (फोटो साभारः Instagram @mitaalinag)

एक्ट्रेस सोनारिका ने को-एक्टर आशिष के साथ लिप-लॉक सीन शूट करने से मना कर दिया था. हालांकि मेकर्स ने चीट सीन करके ऑडियंस को मैनेज कर लिया था. (फोटो साभारः Instagram @bsonarika)

माही विज इन दिनों मदरहुड को एन्जॉय कर रही हैं. जब वह 'बालिका वधू' में काम कर रही थीं, तब उन्होंने एक रोमांटिक सीन करने से मना कर दिया था. उन्हें को-एक्टर रुसलान मुमताज के साथ रोमांटिक सीन शूट करना था. (फोटो साभारः Instagram @mahhivij)

युक्ति कपूर की जर्नी भी बाधाओं से भरी रही है. उन्होंने बॉलीवुड टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा, "मैं 14 साल का थी जब मुझे दूरदर्शन पर एक शो मिला. यह आसान था लेकिन बाद के सालों में बाधाओं का सामना करना पड़ा. मैं सात साल पहले एक्टिंग में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई आई थी. इस दौरान, मुझे कुछ ऐसा करने का ऑफर मिले जिसे करने के लिए मैं सहज महसूस नहीं कर रही थी." (फोटो साभारः Instagram @Yuktikapoor)

हिबा नवाब ने ईटाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि वह पर्दे पर कभी अपने क्लीवेज नहीं दिखाएंगी. उन्होंने कहा, "मैं एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती हूं और हमारी एक अलग संस्कृति है. मैं सच में इस कल्चर का बहुत विरोध कर रही हूं और मैं इसे और आगे नहीं बढ़ाना चाहती. यह मेरे परिवार के साथ मेरा निर्णय है. लेकिन मैं थोड़ा विद्रोही रही हूं और उनकी भावनाओं को और आहत नहीं करना चाहती. वे बहुत समझदार हैं. लेकिन मैं कभी भी बिकिनी नहीं पहनना चाहती. क्लीवेज नहीं दिखाना चाहती." (फोटो साभारः Instagram @hibanawab)

कृतिका सेंगर ने भी अपनी प्राथमिकताएं तय की हुई हैं. कृतिका इन दिनों प्रेग्नेंस को एन्जॉय कर रही हैं. वह शो 'कसम तेरे प्यार की' में को-एक्टर शरद मल्होत्रा ​​के साथ एक रोमांटिक सीन शूट करने वाली थी. कृतिका ने इसे शूट करने से मना कर दिया और मेकर्स ने उनके बॉडी डबल का इस्तेमाल किया. कृतिका के चेहरे का इस्तेमाल सिर्फ क्लोज-अप सीन के लिए किया गया. (फोटो साभारः Instagram @itsmekratika)

जन्नत ज़ुबैर 16 साल की थीं, जब उन्होंने 'तू आशिकी' शो में पंक्ति की भूमिका निभाई थी. उन्होंने एक सीन करने से रिजेक्ट कर दिया. उन्हें को-एक्टर ऋत्विक अरोड़ा के साथ इंटिमेट होना पड़ा था. जन्नत की मां ने कथित तौर पर जन्नत पर दबाव बनाने के लिए मेकर्स को फटकार लगाई थी. (फोटो साभारः Instagram @jannatzubair29)

तान्या शर्मा ने ईटाइम्स को दिए इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उन्होंने कई बेव शो को करने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें बोल्ड और इंटिमेट सीन करने के लिए कहा जा रहा था. (फोटो साभारः Instagram @tanyasharma27)