News18 हिंदी | Last Updated:November 10, 2022, 14:50 IST हिना खान की खूबसूरत तस्वीरों ने याद दिलाई ‘स्नो व्हाइट’ की जादुई Mirror वाली कहानी, फैंस बोलें-‘आठवां अजूबा’ हिना खान (Hina Khan) किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. एक से बढ़ कर एक ग्लैमरस फोटोशूट करवाने वाली हिना एक बार फिर सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही हैं. Edited by Radha Sharma

Radha Sharma Written by Pratibha Rai











Follow us on

1 / 8

मुंबई: हिना खान (Hina Khan) शीशे के सामने से अपनी खूबसूरती का जादू दिखाती नजर आ रही हैं. हिना की इन तस्वीरों को देख बचपन में सुनी गई ‘स्नो व्हाइट’ (Snow White and the Seven Dwarfs) की कहानी याद आ रही है. जिसमें पूछा जाता था, ‘ऐ जादुई शीशे बता, मुझसे खूबसूरत कौन है भला’. (फोटो साभार: realhinakhan/Instagram)

2 / 8

लेटेस्ट फोटोशूट में हिना खान की कातिलाना अदा के कायल हमेशा की तरह फैंस हो गए हैं. हिना खान ने अपनी तस्वीरों को शेयर कर कैप्शन में लिखा है ‘मिरर मिरर ऑन द वॉल’. इस कैप्शन ने जादुई शीशे वाली कहानी याद दिला दी है. (फोटो साभार: realhinakhan/Instagram)

3 / 8

‘स्नो व्हाइट’ में रानी के पास एक जादुई शीशा था, जिससे जब भी रानी पूछती ‘ऐ जादुई शीशे बता, मुझसे खूबसूरत कौन है भला’ तो वह झूठ नहीं बोलता और कहता था, सबसे सुंदर आप’. यहां भी फैंस हिना खान की खूबसूरती के दीवाने हुए जा रहे हैं. (फोटो साभार: realhinakhan/Instagram)

4 / 8

हिना खान की खूबसूरती को देख कोई उन्हें गॉर्जियस बता रहा तो कोई ‘ब्लैक ब्यूटी’ बता रहा, लेकिन एक फैंन ने लिखा ‘ मैंने दुनिया में 7 अजूबों के बारे में सुना है, आठवीं सामने हैं’. (फोटो साभार: realhinakhan/Instagram)

5 / 8

‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ टीवी शो में अक्षरा की भूमिका से पॉपुलर हुईं हिना आए दिन अपने नए फोटोशूट से लाइम लाइट में बनी रहती हैं. (फोटो साभार: realhinakhan/Instagram)

6 / 8

हिना खान फिक्शन स्पेस से बाहर निकलने की कोशिश में लगातार जुटी हुई हैं. (फोटो साभार: realhinakhan/Instagram)

7 / 8

हिना खान ने टाइम्स से बात करते हुए कहा था कि ‘बॉलीवुड फिल्म प्रोजेक्ट को क्रैक करना आसान नहीं है. आपको हमेशा अलर्ट होकर कोशिश में जुटे रहना होता है’. (फोटो साभार: realhinakhan/Instagram)

8 / 8

हिना खान फिलहाल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एन्जॉय कर रही हैं. जल्द ही एक वेब शो में पुलिस ऑफिसर की भूमिका में नजर आने वाली हैं. (फोटो साभार: realhinakhan/Instagram)