47 की उम्र में मलाइका अरोड़ा का स्टाइल बन गया TALK OF THE TOWN, देखें PHOTOS

मुंबई: डांस र‍िएल‍िटी शो ‘इंडियाज बेस्‍ट डांसर’ (India’s Best Dancer) के दूसरे सीजर की रंगारंग शुरूआत हो गई हैं. यह शो 16 अक्टूबर से ऑन एयर होगा. इस दौरान इस रिएलिटी शो के तीनों जज मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora), गीता कपूर (Geeta Kapoor) और टेंरेंस लुईस (Terence Lewis) एक नए ही अंदाज में नजर आए. आज सबकी निगाहे जज मलाइका अरोड़ा पर जाकर टिक गई. 47 की उम्र में भी मल्ला इतनी हॉट दिखाई दे रही थीं. (फोटो साभार: Viral Bhayani)

इस मौके पर मलाइका अरोड़ा क्रीम एंड गोल्डन कलर के कॉम्बिनेशन ड्रेस पहनी नजर आईं. (फोटो साभार: Viral Bhayani)

मलाइका का ये लुक काफी एलीगेंट दिखाई दे रहा था. (फोटो साभार: Viral Bhayani)

47 की उम्र में मलाइका अरोड़ा की फिटनेस देखकर देखने वाले हैरान रह गए. इस दौरान मल्ला काफी ग्लैमरस दिखाई दे रही हैं. (फोटो साभार: Viral Bhayani)

मलाइका ने टेरेंस और गीता के साथ शो के लॉन्च पर खूब धमाल मचाया. (फोटो साभार: Viral Bhayani)

टेरेंस, गीता और मलाइका ने शो के मंच पर खूब ठुमके लगाए. सोशल मीडिया पर तीनों की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं. (फोटो साभार: Viral Bhayani)

आखिरकार, डांस र‍िएल‍िटी शो ‘इंडियाज बेस्‍ट डांसर’ (India’s Best Dancer) के दूसरे सीजर की रंगारंग शुरूआत हो ही गई. (फोटो साभार: Viral Bhayani)

इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 2 को मनीष पॉल होस्ट करने जा रहे हैं. यह शो 16 अक्टूबर से ऑन एयर होगा. (फोटो साभार: Viral Bhayani)