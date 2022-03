News18 हिंदी | March 25, 2022, 12:16 IST कपिल शर्मा को जब मजबूरी में बंद करना पड़ा था The Kapil Sharma Show, खुद बयां किया था दर्द पहली बार नहीं है जब कपिल का शो ऐसे ऑफ एयर हो रहा हो, इससे पहले भी एक बार कपिल ने अपने शो को अचानक को बंद करने का फैसला (When Kapil Sharma had to stop his Show) किया था. कपिल ने एक बार खुद बयां किया था कि आखिर क्यों उन्हें 'द कपिल शर्मा शो' को अचानक बंद करना पड़ा था. Written by Shikha Pandey













कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के फैंस काफी मायूस हैं, क्योंकि खबर है कि 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) पर एक बार फिर से ब्रेक (The Kapil Sharma Show to go off air temporarily) लगने वाला है. इस खबर के बाद से फैंस ये सोचने पर मजबूर हैं कि अब हर शनिवार और रविवार को हंसी के ठहाके कैसे लगाएंगे. ये पहली बार नहीं है जब कपिल का शो ऐसे ऑफ एयर हो रहा हो, इससे पहले भी एक बार कपिल ने अपने शो को अचानक को बंद करने का फैसला (When Kapil Sharma had to stop his Show) किया था.

कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने हालांकि अभी तक ये ऐलान नहीं किया है कि वह शो से ब्रेक ले रहे हैं. लेकिन ऐसी चर्चाएं हैं कि कपिल शो से ब्रेक लेकर कुछ महीनों बाद एक नए सीजन के साथ लौटने के बारे में विचार कर रहे हैं.

कपिल ने एक बार खुद बयां किया था कि आखिर क्यों उन्हें 'द कपिल शर्मा शो' को अचानक बंद करना पड़ा था. कपिल ने एक वीडियो वर्ल्ड स्पाइन डे पर शेयर किया था, जिसमें उन्होंने अपने दर्द के बारे में बताते हुए लोगों से कहा था कि वह अपने शरीर के हर अंग पर पूरा ध्यान दें.

अपने वीडियो में कपिल ने बताया था कि कमर में दर्द की वजह से उन्हें शो को बंद करना पड़ा था, क्योंकि उस समय हेल्पलेस महसूस कर रहे थे.

कपिल शर्मा ने बताया था कि साल 2015 में ये दर्द पहली बार हुआ था. मुझे उस समय कमर के बारे में ज्यादा नहीं पता था मैं उस समय यूएस में थे. बहुत दर्द होने की वजह से मैं डॉक्टर से मिला. उन्होंने मुझे दवाई थी. उससे मुझ आराम तो मिल गया था लेकिन दर्द की जड़ अभी भी वहीं थी. उसके बाद मुझे ये दर्द जनवरी में फिर से हुआ.

उन्होंने बताया कि रीढ़ की हड्डी में परेशानी की वजह से उन्हें खड़े होने में भी दिक्कत होने लगी. बहुत सारे प्लान धरे के धरे रहे गए और उस इंजरी की वजह से उन्हें अपना शो बंद करना पड़ा.

कॉमेडियन ने कहा था कि उस दौरान आपका व्यवहार बदल जाता है. आप हेल्पलेस फील कर रहे होते हैं तो आप इरिटेट हो जाते हैं. आप बेड से भी नहीं उठ सकते हैं.

आपको बता दें कि पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कपिल के पास यूएस-कनाडा टूर के अलावा, कुछ अन्य कार्य प्रतिबद्धताएं भी हैं. इसलिए वह कॉमेडी शो से एक छोटा ब्रेक लेंगे और अपनी दूसरी प्रोफशनल कमिटमेंट्स को पूरा करने के तुरंत बाद वापस आ जाएंगे.