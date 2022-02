News18 हिंदी | February 05, 2022, 12:44 IST No Time To Die से लेकर ये काली-काली आंखें तक, इस वीकेंड उठाएं इन फिल्म-सीरीज का लुत्फ इस वीकएंड पर आप कुछ ऐसे मूवीज और वेब सीरीज देखना चाहते हैं जो कुछ हटकर हो तो आपके लिए तैयार है इनकी लिस्ट. ‘द लॉस्ट डॉटर’ (The Lost Daughter), ‘नो टाइम टू डाई’ (No Time To Die), ‘ये काली काली आंखें’ देख सकते हैं.













फरवरी के पहले वीकेंड पर आपको बताते हैं कि आप किन-किन वेब शो और फिल्म का लुत्फ उठा सकते हैं. ‘द लॉस्ट डॉटर’ (The Lost Daughter), ‘नो टाइम टू डाई’ (No Time To Die), के साथ-साथ ताहिर राज भसीन, श्वेता त्रिपाठी, आंचल सिंह जैसे सितारों से सजी वेब सीरीज ‘ये काली काली आंखें’ (Ye Kaali Kaali Ankhein) नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

नेटफ्लिक्स पर ‘द लॉस्ट डॉटर’ (The Lost Daughter) देख सकते हैं. इस पॉवरफुल मूवी में महिलाओं को करियर, फैमिली, बच्चों के बीच अपनी इच्छाओं-आकांक्षाओं के बीच पिसती है इसकी कहानी को सशक्त तरीके से दिखाया गया है. इसे देखने के बाद आप के आस-पास तमाम महिलाओं की तस्वीरें आंखों के सामने घूम जाएगी. Maggie Gyllenhaal ने इससे डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू किया है. ओलिविया कॉलमैन, जेसी बकले ने शानदार काम किया है.(फोटो साभार: Poster)

पॉलिटिकल ड्रामा के साथ-साथ रोमांस से भरपूर ‘ये काली काली आंखें’ वेब सीरीज का लुत्फ नेटफ्लिक्स उठा सकते हैं. सिद्धार्थ सेनगुप्ता में निर्देशन में बनी इस सीरीज में '83' में अपनी परफॉर्मेंस से सभी का ध्यान खींचने वाले ताहिर राज भसीन और श्वेता त्रिपाठी ने शानदार काम किया है.

‘नो टाइम टू डाई’ डेनियल क्रेग की लेटेस्ट जेम्स बॉन्ड एक्शन पैक्ड मूवी सिनेप्रेमियों को पसंद आएगा. पिछले 25 साल से जेम्स बॉन्ड के किरदार में फैंस का का दिल जीतने वाले डेनियल की आखिरी फिल्म है. गूगल प्ले पर इसका लुत्फ उठा सकते हैं.

नेटफ्लिक्स पर ‘The Tinder Swindler’ भयानक और शॉकिंग स्टोरी है. बदनाम शिमॉन हयात पर बनी डॉक्यूमेंट्री जो टिंडर के माध्यम से महिलाओं को पहले अपने इश्क के जाल में फंसाता है फिर उन्हें धोखा दे देता है. 7 देशों में मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी करने वाला अभी भी गिरफ्त में नहीं आया है. डॉक्यूमेंट्री तीन महिलाओं के इर्द-गिर्द घूमती है.(फोटो साभार: Poster)

मीडिया फैमिली पर आधारित स्टोरी ‘Succession’ का लुत्फ हॉटस्टार पर उठा सकते हैं. 100 प्रतिशन फन से भरपूर इस सीरीज में मैथ्यू मैकफेडेन और निकोलस ब्राउन को देखना काफी दिलचस्प है. (फोटो साभार: Poster)

अमेजन प्राइम पर ‘अनदर राउंड’ (Another Round) ऑस्कर विनर मूवी है. इसमें एलकोहल के प्रभाव के बारे में मजेदार तरीके से जानकारी दी गई है.(फोटो साभार: Poster)