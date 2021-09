News18 Hindi | September 05, 2021, 12:39 IST Shweta Tiwari ने ब्लैक ड्रेस में फ्लॉन्ट किए एब्ज, बेटी पलक तिवारी ने किया ऐसा कमेंट कि कहना पड़ गया सॉरी श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) ने हाल ही में इंस्टाग्राम (Shweta Tiwari Instagram) पर ब्लैक कलर की चमकदार ड्रेस में अपनी कुछ फोटोज (Shweta Tiwari Photos) शेयर की हैं, जो चर्चा में छा गई हैं.

श्वेता तिवारी ने हाल ही में एक शानदार ब्लैक ड्रेस में अपनी तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही हैं. (फोटो साभारः इंस्टाग्रामः @shweta.tiwari)

श्वेता तिवारी इस ड्रेस में बोल्ड पोज देते हुए कमाल लग रही हैं. (फोटो साभारः इंस्टाग्रामः @shweta.tiwari)

श्वेता तिवारी 40 की उम्र में भी अपने आप को पूरी तरह से मेंटेन रखती हैं. (फोटो साभारः इंस्टाग्रामः @shweta.tiwari)

हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह जिम में वर्कआउट करती नजर आई थीं. (फोटो साभारः इंस्टाग्रामः @shweta.tiwari)

श्वेता तिवारी इन दिनों अपने सिजलिंग फोटोशूट से इंटरनेट पर कहर बरपा रही हैं. (फोटो साभारः इंस्टाग्रामः @shweta.tiwari)

प्लंजिंग नेकलाइन में श्वेता तिवारी अपने कर्व्स फ्लॉन्ट कर रही हैं. (फोटो साभारः इंस्टाग्रामः @shweta.tiwari)

Shweta Tiwari sends netizens into a tizzy with her red hot avatar. (Image: Instagram)

श्वेता तिवारी ने अपने रेड अवतार से लोगों को मदहोश कर दिया बेहद खूबसूरत लग रही हैं. (फोटो साभारः इंस्टाग्रामः @shweta.tiwari)

श्वेता तिवारी रेड मजेंटा को-ओर्ड सेट में अपने कर्व्स फ्लॉन्ट कर रही हैं. (फोटो साभारः इंस्टाग्रामः @shweta.tiwari)