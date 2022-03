News18 हिंदी | March 18, 2022, 10:00 IST Holi 2022: मौनी रॉय और अंकिता लोखंडे समेत शादी के बाद पहली होली सेलिब्रेट कर रहे हैं ये 14 TV Celebs Tv Celebs First Holi After Wedding: मौनी रॉय-सूरज नांबियार (Mouni Roy Suraj Nambiar First Holi), अंकिता लोखंडे-विक्की जैन और राहुल वैद्य दिशा परमार (Disha Parmar Rahul Vaidya) समेत टीवी के कई सेलेब्स शादी के बाद पहली बार होली सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस लिस्ट में श्रद्धा आर्या, नील भट्ट, करिश्मा तन्ना भी शामिल हैं.













रंगों का त्योहार होली की शुरुआत हो चुकी है. रंगों का यह त्योहार अपने साथ ढेर सारी खुशियां लेकर आता है. और इस बार ये त्योहार कई टीवी सेलेब्स के लिए बेहद खास होने वाला है. बीते साल से लेकर अबतक कई टीवी सेलेब्स ने शादी की है. ये सेलेब्स पहली बार अपने-अपने पार्टनर के साथ होली मनाने जा रहे हैं. इन सेलेब्स में मौनी रॉय-सूरज नांबियार, अंकिता लोखंडे-विक्की जैन से लेकर करिश्मा तन्ना और वरुण बंगेरा तक कई टीवी कपल शामिल हैं. (फोटो साभारः Instagram @lokhandeankita/imouniroy/dishaparmar)

करिश्मा तन्ना और वरुण बंगेरा ने इस साल फरवरी में शादी की. शादी के बाद कपल पहली बार साथ में होली मनाएंगे. (फोटो साभारः Instagram @karishmaktanna)

अंकिता लोखंडे और विक्की जैन ने पिछले साल 14 दिसंबर को शादी की. शादी के बाद कपल ने न्यू ईयर, क्रिसमस, मकर संक्रांति जैसे कई त्योहारों को सेलिब्रेट किया. अब दोनों होली पहली बार साथ में होली सेलिब्रेट करेंगे. (फोटो साभारः Instagram @lokhandeankita)

श्रद्धा आर्या और राहुल नागल ने पिछले साल नवंबर में शादी की. शादी के तुरंत बाद भी वापिस ऑफिस लौट गए. वह एक भारतीय नौसेना में हैं. श्रद्धा और राहुल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं. उनके फैंस के लिए उन्हें एक साथ होली मनाते देखना एक ट्रीट होगा. (फोटो साभारः Instagram @sarya12)

राहुल वैद्य और दिशा परमार शादी के बाद से ही टीवी के सबसे पॉपुलर सेलेब्स रहे हैं. दोनों ने पिछले साल जुलाई में ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी की थी. दोनों अबतक साथ में दिवाली, मकर सक्रांति जैसे त्योहार साथ में मना चुके हैं. अब दोनों पहली बार साथ में होली भी मनाएंगे. (फोटो साभारः Instagram @dishaparmar)

टीवी एक्ट्रेस सयंतानी घोष और अनुराग तिवारी पिछले साल दिसंबर में शादी के बंधन में बंधे. दोनों ने कोलकाता में बेहद निजी तरीके से शादी की. शादी के बाद दोनों का पहला होली सेलिब्रेशन होगा. (फोटो साभारः Instagram @sayantanighosh0609)