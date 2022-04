News18 हिंदी | April 10, 2022, 14:23 IST Urfi Javed ने अब पहनी सेफ्टी पिन से बनी ड्रेस, देखकर बोले यूजर- 'दीदी बचके, कहीं चुभ ना जाए' उर्फी जावेद इस बार सेफ्टी पिन (Urfi Javed In safety pin dress) से बनी ड्रेस पहने दिखाई दी हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर सेफ्टी पिन से बनी ड्रेस पहनकर वीडियो शेयर किया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आप भी देखें उर्फी जावेद का लेटेस्ट अवतार- Written by Priya Shukla













मुंबईः ऐसा एक भी दिन नहीं जाता, जब उर्फी जावेद (Urfi Javed) अपने अजीबो-गरीब फैशन सेंस के लिए सुर्खियों में ना छा जाएं. जब-जब लोगों को लगता है, अब क्या नया हो सकता है, तभी उर्फी एक नया सरप्राइज लेकर फैंस के सामने आ जाती हैं. अब उर्फी जावेद (Urfi Javed New Look) एक ऐसी ड्रेस में नजर आई हैं, जिसे देखने के बाद लोगों के होश उड़ गए हैं. उर्फी जावेद इस बार सेफ्टी पिन (Urfi Javed In safety pin dress) से बनी ड्रेस पहने दिखाई दी हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर सेफ्टी पिन से बनी ड्रेस पहनकर वीडियो शेयर किया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. (फोटो साभारः इंस्टाग्रामः @urf7i)

उर्फी जावेद की ये ड्रेस देखकर उनके फैन और फॉलोअर भी हैरान हैं और उनसे आगे से ऐसे एक्सपेरिमेंट ना करने की अपील कर रहे हैं. (फोटो साभारः इंस्टाग्रामः @urf7i)

कुछ यूजर्स ने तो कॉमेंट करके यहां तक कह दिया कि कहीं, उन्हें ये ड्रेस वाकई महंगी ना पड़ जाए. क्योंकि, यह कभी भी खुलकर चुभ सकती है. (फोटो साभारः इंस्टाग्रामः @urf7i)

उर्फी का यह अवतार देखने के बाद यूजर जहां कुछ यूजर उन्हें निशाने पर ले रहे हैं तो कई तारीफ भी कर रहे हैं. (फोटो साभारः इंस्टाग्रामः @urf7i)

हालांकि, ये पहली बार नहीं है जब उर्फी जावेद ने अपने अतरंगी अवतार से किसी को हैरान किया हो. (फोटो साभारः इंस्टाग्रामः @urf7i)

उर्फी जावेद अपने लुक से अक्सर सुर्खियां बटोरती हैं और इस बात से सभी वाकिफ हैं. (फोटो साभारः इंस्टाग्रामः @urf7i)

उर्फी जावेद वैसे तो पहले से ही सोशल मीडिया का जाना-माना नाम थीं, लेकिन वह सुर्खियों में तब आईं जब उन्होंने बिग बॉस ओटीटी में एंट्री ली थी. जिसके बाद से उनके लुक्स और भी चर्चा में रहने लगे. (फोटो साभारः इंस्टाग्रामः @urf7i)

बीते दिनों उर्फी अपने एक वीडियो को लेकर भी चर्चा में थीं, जिसमें वह एक सिक्योरिटी गार्ड पर भड़कड़ी नजर आई थीं. (फोटो साभारः इंस्टाग्रामः @urf7i)