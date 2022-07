News18 हिंदी | July 02, 2022, 15:35 IST Upcoming South movie: इसी माह पर्दे पर धमाल मचाने को तैयार 6 फिल्में, रोमांस- कॉमेडी और सस्पेंस से हैं भरपूर July Upcoming Movies: इन दिनों साउथ की लगभग हर फिल्म बॉलीवुड स्टार्स पर भारी पड़ रही है. अब देशभर के मूवी लवर्स हिंदी फिल्मों से ज्यादा तमिल-तेलुगू फिल्मों के रिलीज का इंतजार करते हैं और इस माह कई फिल्में थिएटर्स में आने वाली हैं. पक्का कमर्शियल बीते शुक्रवार को ही रिलीज हुई है जिसे लोगों ने पहले दिन ही फ्लॉप करार दिया. हालांकि, अभी दर्शकों के लिए इस माह कई फिल्में आने वाली हैं. यहां आने वाली फिल्मों की एक लिस्ट लेकर आए हैं जो एक्शन, रोमांस, ड्रामा, कॉमेडी, एडवेंचर, फैंटेसी, साइंस-फाई और सस्पेंस से भरपूर हैं. जानिए जुलाई 2022 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्मों के नाम. Written by Mohani Giri











Follow us on

1 / 6

'गुरथुंडा सीताकलम' (Gurthunda Seethakalam), जो आखिरी बार फरवरी 2022 में रिलीज होने वाली थी लेकिन बढ़ते COVID-19 मामलों के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया था. फिल्म 15 जुलाई को सिनेमाघरों में आने वाली है. इसमें तमन्ना भाटिया और सत्यदेव लीड रोल में हैं, जो कि एक लव स्टोरी है.

2 / 6

अदिवि सेश (Adivi Sesh) इन दिनों संदीप उन्नीकृष्णन की बायोपिक मेजर की सक्सेज से खुश हैं, जल्द ही वे हिट: द फर्स्ट केस (2020) (HIT: The First Case) की अगली कड़ी या कहें सीक्वेल 'हिट: द सेकेंड केस' (HIT: The Second Case) में दिखाई देंगे. इसमें मीनाक्षी चौधरी (Meenakshi Chaudhary) लीड फीमेल का रोल प्ले कर रही है. अभिनेता नानी की प्रोडक्शन कंपनी वॉल पोस्टर सिनेमा द्वारा निर्मित है और इसी बैनर तले प्रीक्वल 'हिट: द फर्स्ट केस' का भी निर्माण हुआ था जिसमें विश्व सेन ने अभिनय किया था. शैलेश कोलानू द्वारा लिखित और निर्देशित सस्पेंस क्राइम थ्रिलर 29 जुलाई, 2022 को रिलीज़ होगी.

3 / 6

एक्टर सिद्धार्थ (Nikhil Siddhartha) ने फिल्म के लिए निर्देशक चंदू मोंडेती के साथ फिर से कमबैक किया है, जो 'कार्तिकेय' (Karthikeya) की अगली कड़ी Karthikeya 2 है, जो 2014 में रिलीज़ हुई थी. यह फिल्म द्वारका के पास समुद्र के नीचे दबे रहस्यों की खोज के बारे में है जिसमें अनुपमा परमेश्वरन (Anupama Parameswaran) फीमेल लीड हैं. इस मिस्ट्री-ओरिएंटेड फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए पीपल मीडिया फैक्ट्री और अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स ने हाथ मिलाया है. संगीत निर्देशक के रूप में काला भैरव के साथ, फिल्म 22 जुलाई को दुनिया भर में तेलुगू, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में रिलीज़ होने वाली है.

4 / 6

मास महाराजा रवि तेजा (Ravi Teja) की एक्शन थ्रिलर 'राम राव ऑन ड्यूटी' (Rama Rao On Duty) की शूटिंग पूरी हो चुकी है, और फिल्म 29 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज होने के लिए तैयार है. असली घटनाओं पर आधारित इस फिल्म में दो एक्ट्रेस दिव्यांशा कौशिक (Divyansha Kaushik) और राजिशा विजयन (Rajisha Vijayan) हैं. वेणु थोट्टमपुडी अहम भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म की छायांकन सत्यन सूर्यन द्वारा नियंत्रित की गई है; प्रवीण केएल संपादक हैं। सैम सीएस ने साउंडट्रैक का प्रतिपादन किया।

5 / 6

राम पोथिनेनी (Ram Pothineni) अगली बार 'द वारियर' (The Warrior) में दिखाई देंगे, जो इस साल 14 जुलाई को दुनिया भर में रिलीज होने वाली है. आदि पिनिसेट्टी इस फिल्म में एक खूंखार विलेन का किरदार निभाते दिखाई देंगे. फिल्म में कृति शेट्टी मुख्य भूमिका में हैं और अक्षरा गौड़ा भी एक दिलचस्प किरदार निभाएंगी. फिल्म का संगीत देवी श्री प्रसाद ने दिया है.

6 / 6

अक्किनेनी नागा चैतन्य (Akkineni Naga Chaitanya) अपनी अपनी अपकमिंग फिल्म 'थैंक यू' में एक हॉकी खिलाड़ी के रूप में नजर आएंगे. फिर भी ये फिल्म एक स्पोर्ट्स ड्रामा नहीं है, बल्कि एक अलग कहानी है, जो दर्शकों को रोमांचित करेगी! यह फिल्म विक्रम के कुमार द्वारा निर्देशित और श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन्स के बैनर तले दिल राजू द्वारा निर्मित है. फिल्म में राशि खन्ना और अविका गौर लीड फीमेल हैं. एस थमन ने फिल्म के लिए संगीत तैयार किया है और ये 22 जुलाई 2022 को स्क्रीन पर आएगी.