News18 Hindi | July 31, 2021, 17:58 IST किच्चा सुदीप की मूवी 'विक्रांत रोना' से जैकलीन फर्नांडीस का फर्स्ट लुक वायरल, एक्ट्रेस को देख दीवाने हुए फैंस! Jacqueline Fernandez Vikrant Rona First Look: बॉलीवुड एक्ट्रेस (Bollywood Actress) जैकलीन फर्नांडीस (Jacqueline Fernandez) कन्नड़ सिनेमा (Kannada Cinema) में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं. किच्चा सुदीप (Kiccha Sudeep) के साथ उनकी फिल्म 'विक्रांत रोना' (Vikrant Rona) से उनका फर्स्ट लुक (First Look) रिलीज हो चुका है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. देखें Photos

1 / 8 श्री लंकन ब्यूटी और बॉलीवुड (Bollywood) की फेमस एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीस (Jacqueline Fernandez) ने अपने फैंस को आज एक लजवाब तोहफा दिया है जो देखते ही देखने सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. दरअसल, कन्नड़ सुपरस्टार किच्चा सुदीप (Kiccha Sudeep) की आने वाली फिल्म 'विक्रांत रोना' (Vikrant Rona) से जैकलीन फर्नांडीस का फर्स्ट लुक (Jacqueline Fernandez First Look) रिलीज हो चुका है. (फोटो साभार: Viral Bhayani)