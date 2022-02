News18 हिंदी | February 16, 2022, 19:11 IST 'All Of Us Are Dead' का हंगामा: इस वेब सीरीज में क्या है ऐसा खास? सिर्फ 5 Points में जानिए Web Series 'All Of Us Are Dead': इन दिनों एक कोरियाई वेब सीरीज 'ऑल ऑफ अस आर डेड (All Of Us Are Dead)' की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है. यह वेब सरीजी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, जिसे दुनियाभर में भरपूर प्यार मिलता दिख रहा है. नेटफ्लिक्स पर 28 जनवरी 2022 को रिलीज हुई जॉम्बी से स्कूली छात्रों की लड़ाई की कहानी वाले इस सीरीज में आखिर क्या खास है, आइए जानते हैं सिर्फ पांच प्वाइंट्स में-













Web Series 'All Of Us Are Dead': पिछले दो सालों में कोरोना काल में वेब सीरीज की काफी डिमांड बढ़ी है. इस दौरान हमें कई वेब सीरीज देखने को मिली और आए दिन नई-नई वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज भी हो रही हैं. वहीं, इन दिनों एक कोरियाई वेब सीरीज 'ऑल ऑफ अस आर डेड (All Of Us Are Dead)' की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है. यह वेब सरीजी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, जिसे दुनियाभर में भरपूर प्यार मिलता दिख रहा है. नेटफ्लिक्स पर 28 जनवरी 2022 को रिलीज हुई जॉम्बी से स्कूली छात्रों की लड़ाई की कहानी वाले इस सीरीज में आखिर क्या खास है, आइए जानते हैं सिर्फ पांच प्वाइंट्स में-

1. वेब सीरीज की कहानी: वैसे तो जॉम्बी पर कई फिल्में पहले भी बन चुकी हैं, लेकिन इस कोरियाई वेब सीरीज का एंगल और पूरी कहानी सबसे हटकर है. यह वेब सीरीज Never वेबटून पर बेस्ड है. 'Now at Our School' Joo Dong Geun ने लिखी है जो 2009 और 2011 में पब्लिश हुई थी. पहली बार जॉम्बी की लड़ाई स्कूली बच्चों के साथ दिखाई गई है.

2. इमोशनल जुड़ाव : जॉम्बी पर बनी अब तक की फिल्मों में हमें सिर्फ खूंखार, मारधाड़... यही सब देखने को मिला है, लेकिन यह पहली ऐसी वेब सीरीज है, जिसमें इमोशन का भरपूर स्वाद चखने को मिल रहा है. यह सीरीज जॉम्बी से ज्यादा दोस्ती पर फोकस है, जो पूरे एपीसोड में हमें बांधे रखता है.

3. अनट्रेंड बच्चों की जॉम्बी से जंग: इस तरह की फिल्मों में हमने अक्सर देखा है कि जॉम्बी से निपटना वाला एक ट्रेंड और मजबूत किरदार जरूर होता है, लेकिन यहां स्कूली बच्चों को उस बारे में जरा भी जानकारी नहीं होती कि जॉम्बी से कैसे निपटा जाए, फिर भी सीरीज में स्कूली बच्चों का ग्रुप कैसे जॉम्बी से निपता है, यह सीरीज को देखने लायक बनाती है.

4. थ्रिल और ट्विस्ट से भरपूर: इस सीरीज को 12 एपिसोड में बनाया गया है, लेकिन इसे पूरा देखने के बाद भी आपका मन नहीं भरेगा, इसका मतलब आप खुद निकाल सकते हैं कि सीरीज कितनी दमदार बनाई गई है. हर एक एपिसोड में गजब का थ्रिलर और ट्विस्ट पिरोया गया है, जो आपको हर दूसरा एपिसोड देखने के लिए एक्साइटेड करता है. वैसे जब आप आखिरी एपिसोड में होंगे, तो शायद थोड़ा उदास महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि काश इसके आगे भी कुछ एपिसोड होते.

5. दूसरा सबसे पॉपुलर कोरियाई सीरीज: मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 'All Of Us Are Dead' नेटफ्लिक्स का दूसरा सबसे पॉपुलर कोरियाई सीरीज बन चुका है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते कि इसकी कितनी डिमांड होगी. इससे पहले स्क्विड गेम ने पिछले साल सभी का ध्यान खींचा था. वहीं अब हर तरफ 'ऑल ऑफ अस आर डेड' की चर्चा हो रही है.