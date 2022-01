News18 हिंदी | January 21, 2022, 21:32 IST Most Liked Web Series Of 2021: 'द फैमिली मैन 2' से 'आर्या 2' तक, इन 10 भारतीय वेब सीरीज को लोगों ने किया पसंद पिछले पूरे साल लगभग सिनेमाघर बंद रहे. ऐसे में ऑडियंस ने घर बैठे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई वेब सीरीज (Most Liked Web Series of 2021) को एन्जॉय किया. यहां हम आपको पिछले साल स्ट्रीम हुई उन इंडियन वेब सीरीज के बारे में बता रहे हैं, जिसे लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया. इस लिस्ट में 'द फैमिली मैन 2' (The Family Man 2) से लेकर 'हॉस्टल डेज 2' जैसी वेब सीरीज शामिल है.













1 / 11

साल 2021 में बहुत सारी वेब सीरीज आईं. इनमें से कई वेब सीरीज कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाईं, जबकि कुछ सीरीज को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है. लेकिन यहां हम आपको साल 2021 में आईं टॉप 10 वेब सीरीज के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने ऑडियंस के दिलों-दिमाग पर राज किया है. इन सीरीज में 'द फैमिली मैन 2' से लेकर 'होस्टल डेज 2' शामिल है.

2 / 11

ओरमैक्स मीडिया की इस लिस्ट में पहले नंबर पर 'द फैमिली मैन 2' है. मनोज बाजपेयी, सामंथा रुथ प्रभु और प्रियामणि स्टारर इस सीरीज को ऑडियंस ने खूब पसंद किया. यह सीरीज अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई.

3 / 11

दूसरे नंबर पर केके मेनन स्टारर 'स्पेशल ओप्स 1.5' है. यह सीरीज डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर स्ट्रीम हुई थी. इसमें आफताब शिवदसानी भी थे.

4 / 11

'कोटा फैक्ट्री सीजन 2' इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है. जितेंद्र कुमार इसमें लीड रोल में थे और यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई थी.

5 / 11

टीवीएफ की 'एस्पिरैंट्स' इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है. इस सीरीज ने लोगों को खूब इंस्पायर किया. यह टीवीएफ के यूट्यूब चैनल पर लॉन्च हुई थी.

6 / 11

पांचवें नंबर पर एनिमेशन वेब सीरीज 'द लीजेंड ऑफ हनुमान' है. यह सीरीज डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर स्ट्रीम हुई.

7 / 11

भुवन बाम स्टारर 'ढिंडोरा' बीबी की वाइन्स यूट्यूब चैनल पर स्ट्रीम हुआ. इसे ऑडियंस ने खूब पसंद किया. यह सीरीज छठे नंबर पर है.

8 / 11

मोहित रैना और कोंकना सेन शर्मा स्टार 'मुंबई डायरीज 26/11' अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हुई. इस सीरीज में मुंबई अटैक के दौरान डॉक्टर्स और अस्पताल की स्थिति को दिखाया गया है. यह सीरीज सातवें नंबर पर है.

9 / 11

'1962: द वॉर इन द हिल्स' इस लिस्ट में 8वें नंबर पर है. इसमें अभय देओल लीड रोल में थे. ये 1962 के भारत-चीन युद्ध पर आधारित सीरीज है.

10 / 11

सुष्मिता सेन स्टारर 'आर्या 2' इस लिस्ट में 9वें नंबर पर है. सुष्मिता इसमें लीड रोल में हैं. और ये सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम हुई थी.

11 / 11

इस लिस्ट में दसवें नंबर पर टीवीएफ की 'होस्टल डेज 2' है. कॉलेज कैंपस और होस्टल के इर्द-गिर्द घूमती इसकी कहानी को ऑडियंस काफी एन्जॉय किया. यह सीरीज अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हुई.