News18 हिंदी | March 13, 2022, 06:00 IST 'ए सूटेबल ब्वॉय' समेत ये 7 वेब सीरीज और फिल्में चर्चित Novel पर हैं बनी, देख लें LIST आज ओटीटी प्लेटफॉर्म (OTT platform) पर हर तरह का कॉन्टेंट मौजूद है, जिसे दर्शक अपने मिजाज और पसंद के हिसाब से देखते हैं. आपके पास सिर्फ उस ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, जिसकी आप वेब सीरीज और फिल्म देखना चाहते हैं. आज दर्शकों को ऐसी कुछ वेब सीरीज (web series based on Novel) और फिल्मों के बारे में बताते हैं जो पॉपुलर उपन्यासों पर बनी हैं.













नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म (OTT platform) पर क्राइम, हॉरर, रोमांस और एक्शन से भरपूर फिल्में और वेब सीरीज स्ट्रीम होती रहती हैं. ऐसी कई शानदार वेब सीरीज हैं जो पॉपुलर नॉवेल (web series based on Novel) पर बेस्ड हैं. आइए, आज कुछ ऐसी ही वेब सीरीज और फिल्मों के बारे में जानते हैं.

स्टेट ऑफ सीज 26/11: इस सीरीज की कहानी संदीप उन्नीथन की किताब 'ब्लैक टॉर्नेडो: द थ्री सीज ऑफ मुंबई' पर बेस्ड है.

द मैरिड वूमन: यह सीरीज ऑल्ट बालाजी पर स्ट्रीम हो रही है जो इसी नाम के उपन्यास पर बनी है. 'द मैरिड वूमन' के लेखक हैं- मजनू कपूर.

अनबिलीवेबल: यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर साल 2019 में रिलीज हुई थी. यह सीरीज केन आर्मस्ट्रांग और क्रिश्चियन मिलर की किताब 'द फाल्स रिपोर्ट' और उनके लेख 'एन अनबिलीवेबल स्टोरी ऑफ रेप' पर बनी है.

अनऑर्थोडॉक्स: यह सीरीज 'अनऑर्थोडॉक्सः द स्कैंडलस रिजेक्शन ऑफ माई द हसीडिक रूट्स' नाम की किताब पर बनी है. यह लेखक डेबोरा फेल्डमैन की ऑटोबायोग्राफी है. यह एक शानदार अमेरिकी-जर्मन सीरीज है.

ए सूटेबल ब्वॉय: इस सीरीज को मीरा नायर ने निर्देशित किया था जो विक्रम सेठ के 1993 के इसी नाम के उपन्यास पर बेस्ड है.

सेक्रेड गेम्स: यह मशहूर सीरीज साल 2006 में आई विक्रम चंद्रा के इसी नाम के उपन्यास पर बेस्ड है.

द हैंडमेड्स टेल: इस वेब सीरीज की स्टोरी, लेखक मार्गरेट एटबुड के नॉवेल पर बेस्ड है.