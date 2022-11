News18 हिंदी | Last Updated:November 07, 2022, 16:56 IST PICS: सामंथा के चेहरे पर दिखा Myositis बीमारी का दर्द, Yashoda के प्रमोशन में ऐसे नजर आई तेलुगू एक्ट्रेस samantha ruth prabhu PICS After Mtositis diagnosis: सामंथा रुथ प्रभु अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं. इन दिनों एक्ट्रेस अपनी अपकमिंग फिल्म यशोदा के रिलीज का इंतजार कर रही हैं जो 11 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी एक दुर्लभ बीमारी के बारे में बताया जिसके बाद नागा चैतन्य ने भी फोन पर उनका हाल- चाल पूछा था. इसी बीच उन्होंने अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं. Written by Mohani Giri











वैसे तो सामंथा इन दिनों मायोसिटिस नाम की बीमारी से जूझ रही हैं जिसमें मरीज को सीढ़ियां चढ़ने, वजन उठाने में और खान-पान में भी परेशानी होती ही है. हालांकि, एक्ट्रेस इस समस्या के बावजूद भी अपनी आगामी फिल्म 'यशोदा' का प्रमोट कर रही हैं.

तस्वीरें यशोदा के प्रमोशनल इवेंट की हैं और ये जानकारी सामंथा ने खुद ही अपने पोस्ट के कैप्शन में दी है. अभिनेत्री ने बीमारी के बाद भी फिल्म के प्रमोशन इवेंट में जाने के पीछे अपने एक खास दोस्त निदिमोरू को प्रेरणा बताया है. ब्लैक कलर के कोट-पैंट और चश्मा लगाए सीरियस पोज दे रहे हैं जैसे कि अपनी अपकमिंग फिल्म में भी दिखने वाली हैं. वैसे लेटेस्ट पिक्चर्स में एक्ट्रेस का दर्द साफ तौर पर झलक रहा है.

सामंथा ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, 'जैसे मेरे अच्छे दोस्त राज निदिमोरू कहते हैं, दिन कैसा भी हो और कितनी भी बेकार चीजें हों, लेकिन उनका एक ही मोटिव रहता है शावर, शेव, शो अप!! मैंने यशोदा के प्रमोशन के लिए इस एक को उधार लिया था, 11 तारीख को मिलते हैं.'

सामंथा के नए जोश को देख फैंस उनका हौंसला और ज्यादा बढ़ा रहे हैं. तमाम यूजर्स ने एक्ट्रेस की पोस्ट पर लिखा, She Is Back.... साथ ही कई सारे फैंस एक्ट्रेस के जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं और Get Well Soon लिख रहे हैं.

आपको बता दें कि हाल ही में जब नागा चैतन्य को उनकी हेल्थ के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत अपनी एक्स वाइफ को कॉल किया और पूछा कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं. ऐसा भी कहा जा रहा है कि वे सामंथा से मिलना चाहते थे लेकिन बिजी शेड्यूल के कारण वक्त नहीं मिल सका!

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही सामंथा ने एक पोस्ट कर अपनी हेल्थ प्रोब्लम का खुलासा किया था. पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'मेरे जीवन में अच्छे और बुरे दिन रहे हैं, शारीरिक और भावनात्मक रूप से, और यहां तक ​​कि जब ऐसा लगता है कि मैं एक और दिन नहीं गुजार सकती, तो किसी तरह वह पल भी बीत जाता है. मुझे लगता है कि इसका मतलब केवल यह हो सकता है कि मैं ठीक होने के एक दिन और करीब हूं. यह वक्त भी गुजर जाएगा.’