News18 हिंदी | February 22, 2022, 11:07 IST मंडी की चर्चित शादी! दिव्यांग पुष्पराज से लगी हिमा की प्रीत, स्कूल का प्यार 10 साल बाद चढ़ा परवान Sunder Nagar Marriage becomes talk of the Town: पिता नरोत्तम दास जेएनजीसी में आउटसोर्स पर चपरासी के पद पर कार्यरत हैं. चढ़ी गांव की हिमा देवी के पिता नोता राम लोक निर्माण विभाग में कार्यरत हैं. हिमा ने जब माता-पिता को अपनी पसंद और पूरे घटनाक्रम से अवगत करवाया तो बेटी की पसंद को उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया.













1 / 7

मंडी. 12वीं में साथ पढ़ते थे. पढ़ाई के दौरान पुष्पराज का दिल हिमा पर आ गया. फिर क्या था...प्यार का इजहार किया. हिमा भी पुष्प राज को पंसद करती थी और इसलिए पुष्प राज के प्रपोजल को स्वीकार कर लिया. लेकिन दोनों के प्यार की राह में सबसे बड़ी मुश्किल थी दिव्यांगता.

2 / 7

क्योंकि हिमा और पुष्प राज ने सात जन्म साथ देने का वादा किया था और अब निभाया भी. दोनों ने सात फेरे लिए और 10 साल का प्यार परवान चढ़ गया.

3 / 7

दरअसल, मामला हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का है. मंडी जिला के उपमंडल बल्ह की ग्राम पंचायत सिध्याणी के गांव भावत में एक शादी की काफी चर्चा है. दुल्हन के परिजनों ने जब दुल्हन और दुल्हे की पूरी कहानी को बयां किया तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई. दिव्यांग दूल्हे से शादी करने पर हिमाचल की लोग तारीफ कर रहे हैं.

4 / 7

वर्ष 2013 में 12 वीं की पढ़ाई के दौरान हिमा और पुष्पराज को एक दूसरे से प्यार हो गया. दोनों ने 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद अलग-अलग राह चुनी और ग्रेजुएशन की पढ़ाई की. पुष्पराज ने जहां सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की तो वहीं लड़की ने मंडी कालेज से राजनीतिक शास्त्र में एमए किया.

5 / 7

हादसे में घायल हो गया था पुष्पराजः ग्राम पंचायत सिध्याणी के भावत गांव के पुष्पराज वर्ष 2010 में लेदा के समीप हुए एक ट्रक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

6 / 7

हादसे में उनके छोटे भाई की मौत हो गई थी. गंभीर अवस्था में उन्हें आईजीएमसी ले जाया गया. जहां पुष्प राज का स्पाइन और हेड इंजरी का इलाज किया गया. मौजूदा में भी आईजीएमसी में उपचार चल रहा है.

7 / 7

पिता नरोत्तम दास जेएनजीसी में आउटसोर्स पर चपरासी के पद पर कार्यरत हैं. चढ़ी गांव की हिमा देवी के पिता नोता राम लोक निर्माण विभाग में कार्यरत हैं. हिमा ने जब माता-पिता को अपनी पसंद और पूरे घटनाक्रम से अवगत करवाया तो बेटी की पसंद को उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया.