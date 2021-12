News18 हिंदी | December 09, 2021, 07:30 IST Helicopter Crash: शिमला के Edwards स्कूल से पढ़े थे CDS बिपिन रावत, विजिटर्स बुक में लिखा था खास संदेश CDS Bipin Rawat Helicopter Crash:सीडीएस जनरल बिपिन रावत शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल में 1972-73 में एक साल से अधिक समय तक पढ़े थे. यहां से उन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई की थी. बता दें कि यह स्कूल अंग्रेजों के समय से है और कई नामचीन हस्तियों ने यहां से पढ़ाई की है.













1 / 8

शिमला. तमिलनाडु के नीलगिरी में बुधवार को भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया. हेलीकॉप्टर (Mi-17V5) हादसे में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 14 लोग सवार थे. इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई.

2 / 8

बिपिन रावत का हिमाचल प्रदेश के शिमला से भी नाता रहा है. 13 मई 2019 को वे शिमला आए थे. बिपिन रावत ने शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल का दौरा कर स्कूल में बिताए लम्हों को याद किया था.

3 / 8

शिमला के एडवर्ड स्कूल से मैट्रिक की पढ़ाई की थी. इस दौरान स्कूल के छात्रों ने बिपिन रावत से कई सवाल भी पूछे थे. उन्होंने छात्रों के सवालों का जवाब देने के साथ ही जीवन में सफलता पाने के लिए लगातार कड़ी मेहनत करने का मूल मंत्र दिया था.

4 / 8

सीडीएस जनरल बिपिन रावत शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल में 1972-73 में एक साल से अधिक समय तक पढ़े थे. यहां से उन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई की थी. बता दें कि यह स्कूल अंग्रेजों के समय से है और कई नामचीन हस्तियों ने यहां से पढ़ाई की है.

5 / 8

विपिन सिंह रावन ने स्कूल की विजिटर बुक पर लिखा था, “I am very impressed by the school, and drill of NCC cadets. I wish you all the success,”

6 / 8

सीडीएस जनरल बिपिन रावत अपने शिमला प्रवास के दौरान खास उत्सुकता लिए राजभवन पहुंचे थे. जनरल रावत ने हिमाचल राजभवन में उस टेबल को गहरी जिज्ञासा से निहारा था, जिस टेबल पर इंदिरा गांधी ने शिमला समझौता के दौरान पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार भुट्टो को झुकने पर मजबूर किया था. राजभवन के अधिकारियों ने जनरल रावत को शिमला समझौता और उस से जुड़े सारे घटनाक्रम से अवगत करवाया था.

7 / 8

12 मई रविवार 2019 को बिपिन रावत थल सेना के प्रमुख के तौर पर तीन दिवसीय दौरे पर शिमला पहुंचे थे. उनके साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी आई थी. तब जनरल रावत ने हिमाचल के साथ लगती चीन सीमा पर सुरक्षा का जायजा लिया था.

8 / 8

उस समय शिमला में सेना के स्वामित्व में अनाडेल मैदान पहुंचने पर तत्कालीन आरट्रेक प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जीएस सांघा व उनकी पत्नी अमनप्रीत कौर सांघा और कार्यवाहक क्षेत्रीय अध्यक्ष सेना परिवार कल्याण संगठन आरट्रेक ने उनका स्वागत किया था. वह सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला में होने वाली वार्षिक स्पो‌र्ट्स मीट में वे बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे.