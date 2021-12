News18 हिंदी | December 25, 2021, 14:36 IST Omicron: दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में बंदिशें, शिमला में उमड़ा सैलानियों का सैलाब Christmas And New Year Celebration in Shimla: शिमला में दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा समेत कई राज्यों से टूरिस्ट पहुंच रहे हैं. इस बीच शिमला के डीएसपी कमल वर्मा ने बताया कि 31 दिसंबर तक बाहरी राज्यों से हर रोज करीब 10 हजार गाड़ियों के शिमला पहुंचने की उम्मीद है. शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए खाका तैयार कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि शहर को 5 सेक्टर में बांटा गया है.













1 / 8

शिमला. देश में ओमिक्रॉन को लेकर उत्तर भारत के दिल्ली और अन्य राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा है. ऐसे में अब सैलानी क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं.

2 / 8

इसी कड़ी में शिमला में दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा समेत कई राज्यों से टूरिस्ट पहुंचे हैं. आलम यह है कि शिमला के रिज मैदान में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है.

3 / 8

शिमला में होटल पूरी तरह से पैक हैं. वीकेंड और क्रिसमस के चलते छुट्टियां हैं और लोग यहां पहुंच रहे हैं.

4 / 8

वहीं, 26 दिसंबर को शिमला में बर्फबारी की भी आशंका जताई गई है. इस वजह से भी टूरिस्ट पहुंच रहे हैं.

5 / 8

हिमाचल पर्यटन विकास निगम के एमडी अमित कश्यप ने बताया कि 24 से 31 दिसंबर के बीच करीब 5 लाख सैलानियों के शिमला पहुंचने की उम्मीद है. नवंबर महीने के अंत तक शिमला में 47 लाख सैलानी पहुंचे और ये संख्या अब बढ़ती जा रही है.

6 / 8

कश्यप ने कहा कि उम्मीद है कि इस साल 31 दिसंबर तक शिमला में पर्यटकों की संख्या का ये आंकड़ा 55 लाख को पार कर जाएगा.

7 / 8

इस बीच हिमाचल पयर्टन निगम के होटल होलीडे होम में 24 से 31 दिसंबर तक फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है. सैलानियों के लिए कश्मीरी व्यंजन परोसे जाएंगे. इसके लिए विशेष कुक बुलाए गए हैं.

8 / 8

डीएसपी कमल वर्मा ने बताया कि 31 दिसंबर तक बाहरी राज्यों से हर रोज करीब 10 हजार गाड़ियों के शिमला पहुंचने की उम्मीद है. शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए खाका तैयार कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि शहर को 5 सेक्टर में बांटा गया है.