News18 Hindi | October 29, 2021, 12:51 IST The Great Wall of Shimla: 5 लाख वेस्ट बोतलों के ढक्कन से बनी है शिमला की ये कलरफुल दीवार The Great Wall of Shimla: जानकारी के अनुसार, ग्रेट वॉल ऑफ शिमला को लगभग 5 लाख वेस्ट बोतलों के ढक्कन और कार्बन मुक्त रिसाइकलड प्लास्टिक का उपयोग करक के बनाया गया है. इसकी लंबाई 275 फुट और ऊंचा 15 फुट है. स्कूली बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और शिमलावासियों ने ग्रेट वॉल ऑफ शिमला का निर्माण किया है.

शिमला. हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव के तहत ऑर्किड शिमला होटल द्वारा बनाई गई कलाकृति ग्रेट वॉल ऑफ शिमला का भट्टाकुफर में लोकार्पण किया. होटल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डा.. विट्ठल वेंकटेश कमंत ने कहा कि हमारा दृष्टिकोण हरित जीवन को प्रोत्साहित करना है.

ग्रेट वॉल ऑफ शिमला लगभग 5 लाख अपशिष्ट बोतलों के ढक्कन और कार्बन मुक्त रिसाइकल्ड प्लास्टिक का उपयोग करके लगभग 275 फुट लंबा और 15 फुट ऊंचा का सबसे बड़ा फोटो बनाया गया है. इस भित्ति चित्र को स्कूली बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और शिमलावासियों ने बनाया है.

राज्यपाल ने कहा कि आर्किड होटल शिमला ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नई शुरुआत की है और ग्रेट वॉल ऑफ शिमला के माध्यम से व्यर्थ सामग्री का कलात्मक तरीके से उपयोग करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है.

उन्होंने कहा कि आज विश्व पर्यावरण में संरक्षण को महत्व दिया जा रहा है, जबकि भारत की परम्पराओं में पर्यावरण को धर्म से सम्बद्ध किया गया है.

राज्यपाल ने कहा कि हमारे त्योहारों का आयोजन भी पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया जाता है. भारतीय संस्कृति में वृक्षों की पूजा की जाती है. उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व हमारे विचारों, परम्पराओं और संस्कृति को अपना रहा है, इसलिए हमें अपनी समृद्ध संस्कृति का संरक्षण करना चाहिए. होटल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डा. विट्ठल वेंकटेश कमंत ने राज्यपाल का स्वागत किया.