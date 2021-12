News18 हिंदी | December 17, 2021, 11:03 IST PHOTOS: कुफरी में हिमपात, लाहौल में बोरियों से बांधी पाइपें, दूध-तेल के पैकेट जमे, अटल टनल टूरिस्ट के लिए बंद Snowfall and Rain in Himachal: कुल्लू पुलिस ने अटल टनल के आसपास बर्फबारी की संभावना को देखते हुए सोलंगनाला से आगे वाहनों की एंट्री रोक दी है. सैलानियों के वाहनों को सोलंगनाला से आगे जाने नहीं दिया जा रहा है. इसके अलावा राज्‍य की राजधानी शिमला में बर्फबारी (Snowfall in Shimla) के आसार बन गए हैं.













शिमला. हिमाचल प्रदेश में दो दिन से ठंड का प्रकोप बढ़ा है. शिमला जिले में कुफरी में शुक्रवार को हल्का हिमपात हुआ है. कुफरी में फाहे गिरे हैं.

शिमला पुलिस के अनुसार, कुफरी में शुक्रवार देर रात हल्की बर्फबारी हुई है. शिमला में मौसम खराब बना हुआ है.

लाहौल पुलिस के अनुसार, घाटी में मौसम खराब हो गया है और बर्फबारी के आसार बन गए हैं.

लाहौल के केलांग में न्यूनतम पारा -7.9°C दर्ज हुआ है.

कुल्लू पुलिस ने अटल टनल (Atal Tunnel Snowfall) के आसपास बर्फबारी की संभावना को देखते हुए सोलंगनाला से आगे वाहनों की एंट्री रोक दी है.

ठंड से सबसे ज्यादा परेशानी लाहौल स्पीति में पेश आ रही है. यहां पर तेल और दूध के पैकेट जम गए हैं. पानी की पाइपों में पानी जम गया है और लोगों ने पानी पिघलाने के लिए पाइपों को बोरियों से बांधा है.

लाहौल दुर्गम चौखंग गांव में भूमिगत पेयजल पाइपें जम जाने से सप्लाई कई दिनों से ठप है.

परेशान गांववासियों ने स्त्रोत से लेकर गांव तक पाइप उखाड़ कर बोरियां लपेट कर पानी गांव तक पहुंचाने की कोशिश की है.

कुल्लू पुलिस के अनुसार, कुल्लू-मनाली में मौसम ख़राब बना हुआ है. सोलंगनाला और धुंधी में बर्फ़बारी के आसार हो गए हैं. लाहौल के लिए स्थानीय लोग, लाहौल और पांगी लोगों के वाहनो को आगे जाने की अनुमति है. वहीं, कोठी से आगे अभी भी किसी भी वाहन को जाने नहीं दिया जा रहा है.

किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति और सड़क की स्थिति के बारे में जानकारी के लिए कुल्लू पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 01902224701 पर संपर्क किया जा सकता है. वहीं, शिमला शहर में बर्फबारी (Snowfall in Shimla) के आसार बन गए हैं.