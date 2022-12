News18 हिंदी | Last Updated:December 04, 2022, 19:55 IST Sarkari naukri: हेड कांस्टेबल की भर्ती, परीक्षा दिसंबर में, 81 हजार तक मिलेगी सैलरी BSF Head Constable jobs: जो उम्मीदवार इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं और ऑनलाइन आवेदन किया था, वे अब परीक्षा के लिए तैयार रहें. आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. Edited by Farha Fatima











Sarkari naukri: डायरेक्टोरेट जनरल बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स (Directorate General Border Security Force, BSF) ने सीधी भर्ती के आधार पर हेड कांस्टेबल (मंत्रिस्तरीय) और ASI (स्टेनोग्राफर) की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी. इन पदों पर भर्ती के लिए चरण- I लिखित परीक्षा की संभावित तिथि दिसंबर का तीसरा सप्ताह है. जो उम्मीदवार इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं और ऑनलाइन आवेदन किया था, वे अब परीक्षा के लिए तैयार रहें.

हेड कांस्टेबल (मंत्रिस्तरीय) और ASI (स्टेनोग्राफर) की भर्ती के लिए आवेदन शुल्क 100/- रुपए था. भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट/डेबिट कार्ड/यूपीआई/किसी भी बैंक के वॉलेट/नेट बैंकिंग के जरिए जमा करने की सुविधा दी थी. इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 08-08-2022 से शुरू और 06-09-2022 को खत्म हुआ था.

चरण- I परीक्षा दिसंबर के तीसरे सप्ताह में हेड कांस्टेबल (मंत्रिस्तरीय) के 312 पदों और एएसआई (स्टेनोग्राफर) के 11 पदों पर भर्ती के लिए होनी है. आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स से इंटरमीडिएट / सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट (10 + 2) और टाइपिंग स्पीड मांगी गई थी. इसके अलावा न्यूनतम आयु सीमा 18 और अधिकतम आयु सीमा 25 थई. आयु में छूट नियमानुसार लागू थी.

आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक यहां दिया गया है. https://rectt.bsf.gov.in/auth/login

हेड कांस्टेबल (मंत्रिस्तरीय) सैलरी लेवल 4 25-81 हजार तक, ASI (स्टेनोग्राफर) की सैलरी लेवल 5 29-92 हजार तक. भर्ती की बातों से जुड़ा डिटेल नोटिफिकेशन नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके देखें.https://rectt.bsf.gov.in/static/bsf/pdf/RECRUITMENT%20TO%20THE%20POST%20OF%20ASSISTANT%20SUB%20INSPECTOR%20(STENO)%20AND%20HEAD%20CONSTABLE%20(MINISTERIAL).pdf