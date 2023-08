'पंडित, मौलवी, सिख ग्रंथी, पादरी, बौद्ध भिक्षुओं' को भी मिलती है सेना में नौकरी

1 7

Religious Teacher job in army: सेना में बहुत से पदों पर नौकरी मिलती है. जैसे सोलजर जनरल ड्यूटी (All Arms), सोलजर टेक्निकल, सोलजर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल, सोलजर नर्सिंग असिस्टेंट, Sepoy फार्मा, सोलजर नर्सिंग असिस्टेंट Veterinary, सोलजर ट्रेड्समेन (Mess Keeper and House Keeper) इत्यादि शामिल हैं. सभी पदों के लिए अलग अलग योग्यता मांगी जाती है. इन पदों के अलावा आर्मी में पंडित, मौलवी, सिख ग्रंथी, पादरी, बौद्ध भिक्षुओं के पद भी होते हैं.