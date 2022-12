News18 हिंदी | Last Updated:December 05, 2022, 21:55 IST सरकारी नौकरी: इन 629 वैकेंसी के लिए बदला फिजिकल टेस्ट का शेड्यूल, करें चेक RSMSSB AFO Fireman 629 vacancies: एएफओ के पद के लिए फिजिकल और प्रैक्टिकल परीक्षा 12 और 13 दिसंबर, 2022 को आयोजित की जाएगी, जबकि फायरमैन पदों के लिए परीक्षा 15 से 28 दिसंबर, 2022 तक राजस्थान के सभी जिलों में आयोजित की जाएगी. Edited by Farha Fatima











RSMSSB AFO/Fireman 2021: राजस्थान सबोर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल (Rajasthan Subordinate and Ministerial Services Selection Board, RSMSSB) असिस्टेंट फायर ऑफिसर और फायरमैन 2021 (post of Assistant Fire Officer and Fireman 2021) के पद के लिए संशोधित फिजिकल टेस्ट शेड्यूल जारी किया है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in से शेड्यूल चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

एएफओ के पद के लिए फिजिकल और प्रैक्टिकल परीक्षा 12 और 13 दिसंबर, 2022 को आयोजित की जाएगी, जबकि फायरमैन पदों के लिए परीक्षा 15 से 28 दिसंबर, 2022 तक राजस्थान के सभी जिलों में आयोजित की जाएगी.

इससे पहले एएफओ पद के लिए फिजिकल व प्रैक्टिकल परीक्षा 28 नवंबर से 16 दिसंबर तक जयपुर जिले में होनी थी, जबकि फायरमैन पदों के लिए परीक्षा राजस्थान के सभी जिलों में 38 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच होनी थी.

RSMSSB भर्ती अभियान कुल 629 पदों को भरने के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिनमें से 29 वैकेंसी असिस्टेंट फायर ऑफिसर के पद के लिए और 600 फायरमैन पदों के लिए हैं. पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पिछले साल सितंबर और अक्टूबर में आयोजित की गई थी.