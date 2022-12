News18 हिंदी | Last Updated:December 04, 2022, 16:26 IST MPHC recruitment 2022: जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट की नौकरियां, 23 दिसंबर तक करें अप्लाई MPHC recruitment 2022: इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के पास शैक्षिक योग्यता में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो. इसके अलावा मांगी गई योग्यता डिटेल नीचे पढ़ें. Edited by Farha Fatima











Follow us on

1 / 5

MPHC recruitment 2022: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (एमपीएचसी) ने जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट (Junior Judicial Assistant, JJA) के पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं. योग्य उम्मीदवार 23 दिसंबर, 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट mphc.gov.in के जरिए आवेदन कर सकेंगे.

2 / 5

आवेदक 28 दिसंबर से 30 दिसंबर, 2022 तक अपने आवेदन फॉर्म में बदलाव कर सकेंगे. भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 40 वैकंसी को भरना है. इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की उम्र सीमा- 1 जनवरी 2022 को 18 से 35 वर्ष तक होनी चाहिए.

3 / 5

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के पास शैक्षिक योग्यता में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो. मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में टाइपराइटिंग परीक्षा उत्तीर्ण हो. मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी (एमएपी-आईटी) से मान्य सीपीसीटी स्कोर कार्ड हो.

4 / 5

इन पदों के लिए आवेदन शुल्क अनारक्षित वर्ग के आवेदकों को 777.02 रुपये देना होगा, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 577.02 रुपये देना होगा. वैकेंसी के लिए आवेदन करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप नीचे जानिए.

5 / 5

आधिकारिक वेबसाइट mphc.gov.in पर जाएं. होमपेज पर, “Recruitment/Result” टैब पर क्लिक करें. ऑनलाइन आवेदन पत्र / प्रवेश पत्र पर क्लिक करें. अब “Junior Judicial Assistant in the High Court of M.P. Exam - 2022” के लिए उपलब्ध पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें. एक बार पंजीकृत होने के बाद, आवेदन पोर्टल पर लॉगिन करें. डिटेल भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और शुल्क का भुगतान करें. फॉर्म जमा करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट लें.