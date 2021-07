News18 Hindi | July 27, 2021, 14:44 IST मणिपुर में एशिया का ऐसा सबसे बड़ा ऐसा मार्केट, जिसे केवल महिलाएं चलाती हैं मीराबाई चानू (MiraBai Chanu) के ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने के बाद यकायक पूरे देश का ध्यान मणिपुर की महिलाओं (Women Of Manipur) पर गया है. यहां की महिलाएं हमेशा से पुरुषों से आगे रही . मणिपुर (Manipur) की राजधानी इंफाल (Imphal) में 500 सालों से महिलाएं खुद अपने बल पर एक ऐसा बाजार चला रही हैं, जिसे महिलाओं द्वारा चलाया जाने वाला एशिया के सबसे बड़ा मार्केट (Biggest all women market in asia) भी कहा जाता है.

1 / 8 इंफाल का इमा मार्केट जिसे मदर्स मार्केट भी कहते हैं, एशिया में महिलाओं द्वारा चलाया जाने वाला सबसे बड़ा बाजार है. यहां 5000-6000 से ज्यादा महिला दुकानदार तरह-तरह की चीजें बाजार के जरिए बेचती हैं. ये बहुत पुराना बाजार है. जिसका अपना महत्व है. इसका संचालन से लेकर सारा काम महिलाओं के जिम्मे ही है. महिलाओं का चुना गया यूनियन ही तय समय तक इसके प्रशासन संबंधी कामों को संभालता है. एक बार ये बाजार नार्थईस्ट इलाके में आए भूकंप में क्षतिग्रस्त हो चुका है लेकिन मरम्मत के बाद अब यहां फिर बहुत चहल-पहल रहती है. अगर कारोबार की बात करें तो यहां रोज लाखों का कारोबार होता है.