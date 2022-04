News18 हिंदी | April 18, 2022, 15:29 IST दुनिया की बदलती वनस्पति का वैश्विक तापमान बदलने में क्या था योगदान जलवायु परिवर्तन (Climate Change) के अध्ययन के लिए प्रतिमानों में एक नया कारक शामिल करने पर जोर दिया गया है. इस अध्ययन से पता चला है कि वैश्विक तापमान (Global Temperature Change) में बदालाव करने के पीछे वनस्पति बदालव (Vegetation Changes) जैसे कारक को शामिल करने बहुत जरूरी है. शोधकर्ता ने पराग के कणों के रिकॉर्ड का अध्ययन कर यह बात साबित की है कि पिछले दस हजार सालों में तापमान में बदलाव में वनस्पति बदलाव की भूमिका कम नहीं रही है.













पृथ्वी पर जीवन के इतिहास के लिए जीवों के जीवाश्मों का अध्ययन बहुत काम आता है. लेकिन पराग के कणों (Pollen particles) के जीवाश्म पौधों के पिछले जीवन के बारे में तो बताते ही हैं. लेकिन नए अध्ययन में शोधकर्ताओं का कहना है कि उनसे वैश्विक तापमान (Global Temperature) के इतिहास की कहानी भी पता चलती है. इस अध्ययन से शोधकर्ताओं ने नए प्रतिमानों में सिम्यूलेशन के जरिए पता लगाया है कि पृथ्वी पर वनस्पति के आगमन (Arrival of Vegetation) का जिम्मेदार अधिक वैश्विक तापमान था अध्ययन में यह भी कहा गया है कि इसके बाद भी तापमान के बढ़ने का वनस्पति पर असर होता रहा. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

सेंट लुईस की वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी का यह शोध साइंस एडवांस में प्रकाशित हुआ है. इस अध्ययन में एलेक्जेंडर थॉम्पसन ने इक अहम जलवायु प्रतिमान के सिम्यूलेशन को अपडेट किया जिससे यह जाहिर हो सका कि पिछले दस हजार सालों में वनस्पति में बदलाव (Changes in Vegetation) लाने में वैश्विक तापमान एक प्रमुख कारक रहा है. थॉम्पसन पिछले काफी समय से पिछले हिम युग से ही पृथ्वी (Earth) के वायुमंडलीय तपामान के प्रतिमानों से असहज थे. इनमें से बहुत से सिम्यूलेशन ने दर्शाया कि तापमान पिछले लंबे समय से लागातार बढ़ (Temperature Changes) रहा था. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

लेकिन जलवायु (Climate) के प्रॉक्सी रिकॉर्ड अलग ही कहानी कहते हैं. बहुत से इन स्रोतों में वैश्वीक तापमान की चरम स्थिति 6 से 9 हजार साल के बीच के समय में दिखाई देती है. थॉम्पसन को लगता था कि ये प्रतिमान वनस्पति में बदलाव (Changes in Vegetation) की भूमिका नजरअंदाज किया होगा और वायुमंडलीय कार्बन डाइ ऑक्साइड की मात्रा या फिर बर्फ की चादरों के प्रभावों पर ज्यादा जोर दिया. थॉम्पसन का कहना है कि पराग के रिकॉर्ड (Pollen Records) सुझाते हैं कि इस दौरान वनस्पति में बहुत ज्यादा विस्तार हुआ था. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

थॉम्पसन ने बताया कि पिछले मॉडल्स वनस्पति (Vegetation) में केवल सीमित वृद्धि ही दर्शा रहे हैं. इसलिए अगर कुछ इस तरह के दूसरे सिम्यूलेशन गतिक वनस्पति भी शामिल करते हैं तो इससे वनस्पति में बदलाव की वह जानकारी नहीं देते हैं जो पराग के कणों के रिकॉर्ड (Pollen Records) सुझाते हैं. वास्तव में वनस्पति क्षेत्र में बदलाव बहुत अहम था. शुरुआती नूतनकाल (Holocene) यानि वार्तमान भूगर्भीय युग के शुरू में अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान हरा भरा हुआ करता था और वहां घास के मैदान जैसी जलवायु होती थी. इसके अलावा उत्तरी गोलार्द्ध में शंकुधारी और मध्य अक्षांशों में पर्णपाती वनस्पति थी. इतना ही नहीं आर्कटिक में भी हरियाली देखने को मिलती थी. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

थॉम्पसन ने पराग के कणों (Pollen Records) के रिकॉर्ड के प्रमाण को लेकर प्रयोगों का नया प्रतिमान बनाया जिसे कम्यूनिटी अर्थ सिस्टम मॉडल (CESM) कहते हैं. यह प्रतिमान इस तरह के प्रतिमानों में सबसे अच्छा जलवायु प्रतिमान (Climate Model) माना जाता है. थॉम्पसन ने सिम्यूलेशन को चलाया और बहुत सारे वनस्पति बदलावों को उसमें शामिल किया जो पहले शामिल नहीं किए गए थे. थॉम्पसन ने बताया कि नूतनकाल (Holocene) काल में विस्तारित वनस्पति की ने पृथ्वी को 1.5 डिग्री फेहरनहाइट तक गर्म कर दिया था. वहीं नए सिम्यूलकेस्न पुरातन जलवायु की प्रॉक्सी से भी तालमेल खाती दिखीं. इससे हम उत्तरी गोलार्द्ध की वनस्पति को एक सक्षम कारक के तौर पर मान सकते हैं जिससे हमें विवादास्पद होलोसीन पहेली को सुलझाने में मदद मिलेगी. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

पूरे नूतनकाल (Holocene) के दौरान इस तापमान में बदलाव (Temperature Changes) के पैमाने और सामयिकता को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि भूगर्भीय दृष्टिकोण से यह हाल के ही इतिहास का समय है. इसी दौरान मानव कृषि और सभ्यता का विकास हुआ था. इसलिए बहुत से संकाय के वैज्ञानिक और इतिहासकार इसमें रुचि रखते हैं कि कैसे शुरुआती मध्य नूतनकाल की जलवायु आज की जलवायु (Climate) से अलग थी. (प्रतीकात्मक तस्वीर: Pixabay)

थॉम्पसन ने अपना शोधकार्य मिशीगन यूनिवर्सिटी के स्नातक छात्र के रूप में किया. इसके बाद उन्होंने अपना शोधकार्य वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की जलवायु वैज्ञानिक ब्राउनवेन कोनेकी की प्रयोगशाला में जारी रखा. उन्होंने बताया कि उनका अध्ययन इस बात पर जोर देता है कि वनस्पति में बदलाव (Vegetation Change को शामिल किया जाना बहुत जरूरी है. ऐसे करने से भविष्य में जलवायु परिवर्तन (Climate Change) संबंधी पूर्वाअनुमान ज्यादा विश्वसनीय साबित हो सकेंगे. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)