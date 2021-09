News18 Hindi | September 18, 2021, 16:45 IST 70 सालों में आधी रह गई हैं मूंगे की चट्टानें, और भी हुआ है बहुत नुकसान Coral Reef Cover declined by half Since 1950s Biodiversity Fish Catches too affected adversely to the similar extent as ecosystem services reduced heavily

प्रवाल भित्ति जिसे मूंगे की चट्टान या कोरल रीफ (Coral reefs) भी कहते हैं. आज दुनिया भर में इस समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर अस्तित्व का खतरा मंडराने लगा है. विशेषज्ञों का कहना है कि इसके पीछे की वजह जलवायु परिवर्तन (Climate Change) के साथ ही प्रदूषण और अत्यधिक मत्सयाखेट (Overfishing) जैसे कई बड़े कारक हैं. शोधकर्ताओं ने वैश्विक स्तर पर इन मूंगे की चट्टानों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन किया है. इसमें इनकी पारिस्थितिकी सेवाओं, यानि इंसानों के होने वाले फायदे और सेवाएं देने की क्षमताओं, पर हुआ प्रभाव भी शामिल है. इस अध्ययन से पता चलता है कि दुनिया में मूंगे की चट्टानों के प्रसार में बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है जिसके साथ उनकी भोजन और आजीविका प्रदान की क्षमता में भी काफी कमी आई है. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

वन अर्थ में प्रकाशित इस अघ्ययन को न्यूफाउंडलैंड की मेमोरियल यूनिवर्सीटी के रिसर्च वैज्ञानिक टेलर एडी ने यह शोध किया है. एडी का कहना है कि मूंगे की चट्टानें (Coral Reef) जैवविविधता (Biodiversity) के लिहाज से बहुत ही अहम आवास के तौर पर जाने जाते हैं. वे खास तौर पर जलवायु परिवर्तन (Climate change) के लिए संवेदनशील होते हैं क्योंकि ऊष्मा इनमें ब्लीचिंग की घटनाओं को जन्म देती है जो इनके लिए बहुत बड़ा खतरा होता है. ये इंसानों के लिए मछलियों के पनपने, आर्थिक अवसर और तूफानों से सुरक्षा जैसी कई पारिस्थितिकी सेवाएं प्रदान करती है. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

इस नए अध्ययन में एडी और उनके साथियों ने मूंगे की चट्टानों (Coral Reef) और उनसे संबंधित पारिस्थिकी सेवाओं (Ecosystem services) पर वैश्विक विश्लेषण किया जिसमें जीवित मूंगों का विस्तार, उनसे संबंधित जैवविविधता (Biodiversity), उनसे सबंधित लोगों के लिए भोजन एवं मत्स्याखेट शामिल था. उन्होंने कोरल रीफ सर्वे से, उनसे संबंधित जैवविविधता का आंकलन, मत्सयाखेट और संबंधित प्रयास, मछलियों का खाद्य जाल की संरचना पर प्रभाव और उनसे संबंधित मछलियों का भोजन रूप से में उपयोग आदि के आंकड़ों को अपने शोध में शामिल किया. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

सभी आंकड़ों को एक साथ रखने पर पता चला कि जीवित मूंगे की चट्टानों (Coral Reef) की वैश्विक उपस्थिति 1950 के दशक से अब तक आधी हो चुकी है. इतना ही नहीं इनके साथ इनकी पारिस्थितिकी सेवाएं (Ecosystem services) देने की क्षमता भी गिरी है. शोधकर्ताओं ने पायाकि इनके क्षेत्रों में मछली पकड़ने की गतिविधियां दो दशक पहले शीर्ष पर थीं , लेकिन मत्स्याखेट के प्रयास बढ़ने के बाद भी इसमें गिरावट आई है. इसके लिए उपयोग में आने वाला संकेतक कैच पर यूनिट एफर्ट (CPUE) 1950 से अब तक 60 प्रतिशत तक कम हो गया है. (प्रतीकात्मक तस्वीर: Pixabay)

इस अध्ययन के वरिष्ठ लेखक और यूबीसी इस्टीट्यूट ऑफ ओशीन्स एंड फिशरीज के प्रोफेसर विलियम चेयुंग का कहना है कि उनका विश्लेषण दर्शाता है कि वैश्विक स्तर पर मूंगे की चट्टानों (Coral Reef) की पारिस्थितिकी सेवाएं (Ecosystem services) देने की क्षमता भी आधी हो गई है. यह अध्ययन इस बात के महत्व की बात करता है कि हम मूंगे की चट्टानों का, ना केवल क्षेत्रीय स्तर पर, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी कैसा प्रबंधन करते हैं. (प्रतीकात्मक तस्वीर: Pixabay)

शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि मूंगे की चट्टानों (Coral Reef) में प्रजातियों की विविधता (Biodiversity) भी 60 प्रतिशत तक गिरी है. इस पड़ताल में शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि सालों तक चट्टानों के लगातार विघटन (Degradation)ने तटों पर रहने वाले मानवीय समुदायों के स्वास्थ्य और संधारणीय विकास के लिए खतरा पैदा कर दिया है. जो इन पर निर्भर हैं. मूंगे की चट्टानें कम होने से इंडोनेशिया, कैरेबियन द्वीप, दक्षिण प्रशांत के क्षेत्रों में व्यवसायिक मछली पालन, और पर्यटन तक को कम किया है. जहां समुद्री संरक्षण क्षेत्र मौजूद हैं. क्योंकि इन इलाकों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोकने के लिए पर्याप्त क्षमताएं नहीं हैं. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

मछलियां और मछली पालन (Fisheries) तटीय इलाकों के लिए सूक्ष्मपोषण देने का काम करते हैं जहां पोषण के विकल्प बहुत कम हैं. कोरल रीफ (Corel Reef) जैवविविधता (Biodiversity) और मछली पालन स्थानीय लोगों, छोटे द्वीपों वाले विकासशील राज्य और तटीय लोगों के जीवन के अलावा संस्कृति से भी जुड़ाव रखती हैं. इंसानों को सेवाएं देने की क्षमता में कमी होने से लाखों लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है. (प्रतीकात्मक तस्वीर: Pixabay)