News18 हिंदी | November 12, 2021, 16:29 IST इस रंग के लड़के की ओर आकर्षित होती हैं महिलाएं! जानिए वैज्ञानिक कारण Dating Tips For Men, Tips To Impress Girl, Does skin color matter in a dating? What skin color do girls like on guys? अपने यहां एक कहावत है- क्या प्यार अंधा होता है. लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है. क्या वाकई किसी महिला या पुरुष की खूबसूरती या उनका स्कीन कलर प्यार में कोई बाधक नहीं होता? यह एक बड़ा सवाल है. साइंस में भी महिला-पुरुष के बीच आकर्षण के कारणों और उन्हें प्रभावित करने वाली चीजों पर काफी रिसर्च हो चुका है.

आज हम इसी से जुड़ी एक चीज पर साइंस के नजरिये से चर्चा करेंगे. सवाल यह है कि क्या पुरुषों का स्कीन कलर उनके प्रति महिलाओं के आर्कषण में कोई मायने रखता है या नहीं? कई बार हम रियल लाइफ में ऐसे जोड़े देखते हैं जिनका स्कीन कलर बिल्कुल अलग होता है. यानी भारत के संदर्भ में कहें तो कई बार हम देखते हैं कि पुरुष काले तो उनकी पत्नी या गर्लफ्रेंड गोरी होती हैं. कुछ इसी तरह कई बार महिला काली तो उनके पति या बॉयफ्रेंड गोरे होते हैं.

दरअसल किसी भी महिला या पुरुष के रंग के लिए मेलानिन (melanin) जिम्मेवार होता है. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्कीन का कोई भी कलर एक दूसरे से कमतर नहीं होता. बल्कि यह हमारे समाज और दिमाग की उपज भर है कि गोरा रंग सुंदरता का परिचायक है. मेलानिन एक नेचुरल पिगमेंट यानी रंगद्रव्य है. यह धरती पर पाए जाने वाले सभी जीवों में पाया जाता है. जिन जीवों में मेलानिन सबसे अधिक रूप पाया जाता है उसे यूमेलेनिन कहा जाता है. यह काले-भूरे रंग का होता है. इंसान में यही बालों, त्वचा और आंखों को रंग देता है.

गोरे रंग के प्रति पागलपन- भारत मूल रूप से काले रंग के लोगों का देश कहलाता है. लेकिन यहां गोरे रंग के प्रति दिवानगी पागलपन की हद तक है. स्कीन के रंग को गोरा करने वाले क्रीमों का बाजार बहुत बड़ा है. लेकिन समय बदल रहा है. अब गोरे ही नहीं सांवले और काले रंग के स्कीन कलर वाले लोगों को भी स्मार्ट समझा जाने लगा है.

पुरुषों के लिए कितना मायने रखता है स्कीन कलर- दरअसल, मौजूदा समय में महिलाएं और पुरुष हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं. ऐसे में अब पुरुषों का एक वर्ग खूबसूरत बनाने वाले उत्पादों का सेवन कर रहा है. एक समय था जब केवल महिलाओं के स्कीन कलर को ही देखा जाता था. आज पुरुषों के स्कीन कलर को भी देखा जा रहा है.

क्या स्कीन के रंग के आधार पर पुरुषों को किया जाता है जज- यह एक सवाल है जिसका उत्तर आसान नहीं है. आमतौर महिलाओं की तुलना में पुरुषों के स्कीन कलर को उतना महत्व नहीं दिया जाता. यहां तक कि महिलाएं भी पुरुषों के स्कीन कलर को उतना तव्वजो नहीं देती जितना कि पुरुष महिलाओं के स्कीन कलर को लेकर सजग रहते हैं. क्वेरा डॉट पर इस सवाल के तमाम उत्तर दिए गए हैं.

महिलाएं पुरुषों का व्यक्तित्व देखती हैं- दरअसल, महिलाएं, पुरुषों के प्रति आकर्षित होने से पहले उनके केवल सुडौल शरीर को नहीं देखती. बल्कि महिलाएं पुरुषों के समग्र व्यक्तित्व को देखती हैं. एक सर्वे के मुताबिक महिलाओं के लिए पुरुषों का व्यक्तित्व, ह्यूमर और नैतिकता काफी मायने रखती है. कई बार महिलाएं खुले तौर पर कहती हैं कि उनके लिए लुक बहुत मायने नहीं रखता.

महिलाओं को मजबूत और मर्दाना चेहरा नहीं पसंद नहीं- नेशनल जियोग्राफी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकतर महिलाओं को पुरुषों का मजबूत और मर्दाना चेहरा पसंद नहीं आता. इसकी जगह वह पीले या लाल चेहरे को पसंद करती हैं. वे ऐसे पुरुषों की तरफ आकर्षित होती हैं जो फिट दिखते हैं. दरअलस दुनिया के किसी भी नस्ल के वे लोग जो अपने भोजन में ज्यादा फल और सब्जियां लेते हैं उनका चेहरा अपेक्षाकृत पीला होता है. इसी तरह जो व्यक्ति शारीरिक रूप से फिट होते हैं वे ऑक्सीजन का सेवन ज्यादा करते हैं और उनका चेहरा लाल होता है.

मुरझाये चेहरे को पसंद नहीं करती महिलाएं- इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टॉल की ओर से किए गए शोध में यह भी पाया गया कि जिन पुरुषों का चेहरा मुर्झाया रहता है उनके प्रति महिलाएं आकर्षित नहीं होती हैं. यह भी किसी भी नस्ल या रंग के लोगों में हो सकता है. आमतौर पर ऐसा व्यक्ति के बीमार होने या उसके किसी परेशानी में होने के कारण होता है.