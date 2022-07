News18 हिंदी | July 12, 2022, 17:27 IST क्या भविष्य की बाढ़ों को कमतर आंक रहे हैं जलवायु प्रतिमान? जलवायु परिवर्तन (Climate Change) पर हुए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया है कि वर्तमान जलवायु प्रतिमान (Climate Models) बाढ़ लाने वाले चरम तूफानों (Extreme Storm) को कम आंक रहे हैं. शोधकर्ताओं बादलों की बारिश की बूंदों की सतह पर गिरने के क्षमता का आंकलन के जरिए यह पता लगाया कि इससे जलवायु प्रतिमान बाढ़ लाने वाली चरम तूफानों का अनुमान गलत लगाते हैं.











जलवायु परिवर्तन (Climate Change) और मौसम के कई प्रभाव मानव जाति के लिए विनाशकारी और घातक हैं. इनमें से बाढ़ ऐसा प्रभाव है जो मानवों को हर तरह से और लंबे समय तक नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखनी घटना है. भारी बारिश और बाढ़ का पूर्वानुमान मौसम विभागों के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है जिससे प्रभावित इलाकों को भारी जानमाल के नुकसान से बचाया जा सके. इतना अहम होने के बाद नए अध्ययन में बताया गया है कि वर्तमान जलवायु प्रतिमान (Climate Models) वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की इजाफे के प्रतिक्रिया में बाढ़ का कारण बनने वाले चरम वर्षण कैसा स्वरूप (How extreme precipitation will become) लेंगे, इसे कमतर आंक सकते हैं. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित अध्ययन में येल के शोधखर्ता रेयान ली और जोशुआ स्टडहोल्म ने बताया कि यह पूरा मामला बारिश की बूंदों (Raindrops) की भौतिकी का है. बारिश की हर गिरती बूंद में थोड़ा से प्रतिशत में भी बदलाव हो जाए, तो इसका मतलब हलकी बौछार और भारी बाढ़ लाने वाली बारिश के बीच का अंतर हो सकता है. फिर भी बहुत से जलवायु (Climate) अनुमान भावी बाढ़ों (Future Floods) को कमतर आंक रहे हैं. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

येल के पृथ्वी और ग्रह विज्ञान विभाग के स्नातक छात्र और इस अध्ययन के प्रथम लेखक रेयान ली बताते हैं, “क्या गर्म जलवायु (Hot Climate) में बादलों से बनने वाली बारिश (Rainfall) अपने जीवन काल में बढ़ेगी या कम होगी, यह पिछले आधी सदी से भी ज्यादा समय से शोध का प्रश्न है. हम अब भी इसके जवाब खोज रहे हैं. लेकिन हमने दर्शाया है कि इस अकेले प्रश्न का उत्तर की ही वास्तव में वैश्विक जलवायु परिवर्तन (Climate Change) के अनुमानों में बड़ी भूमिका होगी.” (प्रतीकात्मक तस्वीर: Pixabay)

हाल के कुछ साल में विशाल तूफानों (Extreme Storms) की एक लहर आई है जो वर्षण (Precipitation) की तीव्रता के अपेक्षाएं से ज्यादा रही है. ऐसे तूफान साल 2021 में ही नुकासन पहुंचाने वाले मामले में सर्वकालिक वैश्विक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए थे और इनसे अमेरिका में 65 अरब डॉलर, यूरोप में 43 अरब डॉलर, चीन में 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था. यह आर्थिक नुकसान इन देशों के कुछ प्रमुख शहरों में भूमि के अस्थिर होने के नतीजे के रूप में हुए थे. इस अध्ययन में लेखकों के कहना है कि बहुत से बढिया जलवायु प्रतिमान (Climate Models) चरम तूफानों को आते हुए नहीं देख पाते हैं. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

अपने अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने प्रतिमानों (Climate Models) का यह समझने के लिए विश्लेषण किया क्या (और क्यों) ग्रीनहाउस गैसों (Greenhouse Gases) के प्रभाव को कम आंका जा रहा है? उन्होंने अपनी पड़ताल इस सवाल पर केंद्रित रखी कि पृथ्वी (Earth) के और ज्यादा गर्म होने पर दिए गए बादल से कितना पानी बारिश में गिर कर उसकी सतह पर पहुंचेगा. सहलेखक स्टडहोल्म ने बताया कि इस सवाल पर वर्तमान ग्लोब वार्मिंग के प्रतिमानों के अनुमान बंटे हुए हैं. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने वर्षण कारगरता (precipitation efficiency) को मापने का नया तरीका निकाला. यह बारिश (Rainfall) की वह मात्रा होती है जो तूफानी बादल (Stormy Cloud) से गिरने के बाद फिर से वाष्पीकृत हो जाती है. पीई का मापन यदि 0 हो तो इसका मतलब यही होता है कि पृथ्वी की सतह तक बारिश का पानी पहुंचा ही नहीं. वहीं 1 का मतलब यह होता है को बादलों से पूरा का पूरा पानी सतह तक पहुंच गया. शोधकर्ताओं ने बादलों के सूखे होते कालक्रम पर विशेष ध्यान दिया. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि बादलों की विस्तारित और उच्च विभेदन वाले जानकारी का उपयोग करने वाले वायुमंडलीय प्रतिमान अधिक वर्षण कारगरता (precipitation efficiency) का उपयोग करते हैं जिसका मतलब ज्यादा वर्षण होता है. स्टडहोल्म ने बताया कि दुर्भाग्य से वैश्विक जलवायु परिवर्तन (Climate Change) का अनुमान लगाने वाले इस तरह के उच्च विभेदन प्रतिमानों का चले के लिए जरूरी कम्प्यूटर शक्ति अभी उपलब्ध नहीं है. शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि अधिक पीई का अनुमान लगाने वाले परंपरागत जलवायु प्रतिमान (Climate Models) घटते पीई का अनुमान लगाने वाले प्रतिमानों की तुलना में दो गुने ज्यादा चरम वर्षण की घटनाओं का अनुमान लगाते हैं. (प्रतीकात्मक तस्वीर: mkfilm /shutterstock)